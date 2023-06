Gemeinsame Entscheidung gefällt: Tierschutz Austria und Pensionistenheim taufen Fuchs auf den Namen Cap

Fuchsjunges wird bereits auf die Auswilderung vorbereitet

Wien/Vösendorf (OTS) - Vor kurzem wurde ein kleiner Babyfuchs im Bett einer tierlieben Bewohnerin in einem Altersheim im 23. Wiener Gemeindebezirk entdeckt. Die Pensionistin wollte dem viel zu jungen Gast in ihrem Bett Schutz und Geborgenheit bieten. Die ungewöhnliche Schlafgelegenheit blieb jedoch nicht lange unbemerkt, wodurch der Kleine im Tierschutzhaus Vösendorf landete.

Um für den kleinen Rabauken einen Namen zu finden, konnte man über die Social-Media-Kanäle von Tierschutz Austria abstimmen. Zur Wahl standen Cap - in Anlehnung an die berührende Geschichte von Cap und Capper, in der ein junger Fuchs von einer älteren Dame großgezogen wird - oder Robin Hood - der edle Räuber hat sich stets für die Schwachen und Armen eingesetzt, so wie in diesem Fall die Pensionistin. Da die meisten Kommentare darum gebeten haben die Dame, sowie die Pfleger:innen über den Namen entscheiden zulassen, wurde in einem gemeinsamen Gespräch, der Namen Cap ausgewählt!

„Der kleine Cap ist mittlerweile gar nicht mehr so klein. Zuletzt ist er zu unseren anderen Füchsen in den hinteren Bereich des Tierschutzhauses gezogen. Dort wird nun geschaut, dass er kräftiger wird und er all seine Fähigkeiten, um in der Natur allein klarzukommen, trainiert. Nachdem er auf das Leben in der Natur vorbreitet, wurde, kann er dann zurück in sein natürliches Habitat ziehen,“ erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

