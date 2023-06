ÖGNI-Präsidiumsmitglied Dr. Richard Teichmann zum Vizepräsidenten des European Regional Network des WorldGBC gewählt

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) engagiert sich als Established Member verstärkt im World Green Building Council (WorldGBC), damit die großartige Entwicklung der österreichischen Immobilienwirtschaft im Einklang mit der internationalen voranschreitet. Gemeinsame Aktivitäten zur Bündelung der grünen Kräfte sollen die österreichischen Leistungen verstärkt auf die europäische Landkarte bringen.

Im Mai 2023 wurde nun ÖGNI Präsidiumsmitglied Dr. Richard Teichmann (Teichmann & Compagnons Property Networks GmbH) von den Established Councils zum Vizepräsidenten des European Regional Network des WorldGBC gewählt.

„Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und bin bereit, den World Green Building Council zu unterstützen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Ideen des Grünen Bauens zu fördern und verschiedene Techniken, Kulturen und Sprachen zusammenzubringen.“ – Richard Teichmann, Geschäftsführender Gesellschafter Teichmann & Compagnons.

Richard Teichmann ist Gründungsmitglied der ÖGNI und hat deren Aktivitäten von Anfang an unterstützt, insbesondere die Ausdehnung auf die Nachbarländer. Er hat auch das slowakischen Green Building Council mitbegründet, verschiedene Build2Gether-Veranstaltungen mitorganisiert und wurde als "Blue Volunteer of the Year" ausgezeichnet. Zweimal vertrat er die ÖGNI bei WorldGBC-Treffen und ist langjähriges Mitglied des ULI European Sustainable Development Council. Er ist ein langjähriger Profi in der Immobilienbranche mit hohem Ansehen und Erfahrung in leitenden Positionen in zahlreichen Ländern. Er betreut die internationale Arbeit der ÖGNI-Experten und ist der Motor für die starke Verankerung der ÖGNI im internationalen Kontext.

„Die große Zustimmung für den österreichischen Kandidaten signalisiert den großen Respekt der europäischen Länder gegenüber den Leistungen der ÖGNI und der österreichischen Immobilienwirtschaft“ , so Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI.

Der World Green Building Council (WorldGBC) ist eine gemeinnützige Organisation und ein globales Netzwerk nationaler Green Building Councils (GBCs) mit Mitgliedsräten in über 70 Ländern weltweit, die zusammen 49.000 Mitglieder haben (25.000 Mitgliedsunternehmen und 24.000 Einzelmitglieder). Die Organisation hat sich verpflichtet, bis 2050 die folgenden Ziele zu erreichen: Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 2 Grad Celsius, Reduzierung der CO2-Emissionen des Baugewerbes um 84 Gigatonnen und Sicherstellung, dass alle Gebäude Netto-Null-Emissionen aufweisen. Diese Ziele werden sicherstellen, dass das Baugewerbe seinen Beitrag zur Erfüllung der ehrgeizigen Ziele des Pariser Abkommens leistet.

Die ÖGNI, Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) zur Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit der ÖGNI steht die Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden und Quartieren nach dem europäischen Qualitätszertifikat DGNB. Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz zu schaffen, die über Generationen hinweg flexibel nutzbar sind und sich positiv auf das Wohlbefinden der Nutzer auswirken. Die ÖGNI wurde 2009 gegründet und ist Kooperationspartner der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), deren Zertifizierungssystem übernommen, an Österreich adaptiert wurde und seither stetig weiterentwickelt wird. Die ÖGNI ist als einziges österreichisches Council ein „established member“ des WorldGBC (World Green Building Councils) und bestrebt, das europäische Qualitätszertifikat der DGNB auf internationaler Ebene zu stärken. www.ogni.at

