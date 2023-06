Rückblick: Familienfest im Alpbachtaler Lauserland ein voller Erfolg!

Am Sonntag, 25. Juni 2023 war es so weit: Das Land Tirol lud zum Tiroler Familienfest im Alpbachtaler Lauserland am Wiedersberger Horn.

Alpbach (OTS) - Das vielfältige Programm und zahlreiche Spielstationen versprachen einen abwechslungsreichen Tag für Klein & Groß und lockte rund 2.500 Tirolerinnen & Tiroler nach Alpbach! Strahlende Kinder und glückliche Eltern verbrachten einen ausgelassenen Tag voller Spaß, Unterhaltung und Sonnenschein am Wiedersberger Horn in Alpbach. Im „Alpbachtaler Lauserland“ konnten sich die Kinder nach Herzenslust richtig austoben. Vom Riesenhüpfkissen zum Niederseilgarten, über die Lauser-Kugelbahn bis hin zum Balancierteich - an den knapp 40 Spielstationen war jede Menge Fun und Action vorprogrammiert. Außerdem warteten Airbrush-Tattoos, modellierte Luftballons und vieles mehr auf die kleinen Besucher. Abgerundet wurde das bunte Kinderprogramm durch gemeinsames Würstchen Grillen an der offenen Feuerstelle direkt bei der „Lauser – Bühne“.



Nach dem Auftakt des Familienfestes um 11:00 Uhr erfolgte die Begrüßung durch Landeshauptmann Anton Mattle sowie Landesrätin Astrid Mair. Auch Reinhard Wieser, Geschäftsführer der Alpbacher Bergbahn und Frank Kostner, Obmann des Tourismusverbandes Alpbachtal, freuten sich über die zahlreichen Besucher. Die Hütten rund um das Wiedersberger Horn servierten regionale Köstlichkeiten auf den Sonnenterrassen. Weiters verwöhnten die Alpbacher Ortsbäuerinnen die Gäste mit kulinarischen Schmankerln, unter anderem mit den traditionellen „Alpbacher Nudeln“ und der Alpbacher Kameradschaftsbund sorgten für eine erfrischende Abkühlung mit kalten Getränken.



Einen Einblick bietet das Video zum Familienfest des Landes Tirol: www.youtu.be/nnGCo4zL4Ow

Hier geht’s zum Alpbachtaler Lauserland auf Facebook: www.fb.com/alpbachtaler.lauserland

Mehr Infos & Presse - Bilder unter www.skijuwel.com/presse

Rückfragen & Kontakt:

Alpbacher Bergbahn GmbH & Co KG | Stefan Leitner

+43 (0) 5336 5233 609 | stefan.leitner @ skijuwel.com