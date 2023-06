Pro & Contra heute um 21:15 Uhr auf PULS 24 & 22:25 Uhr auf PULS 4: Aufstand gegen Putin – Kommt jetzt die Wende im Ukraine-Krieg?

Wien (OTS) - Der Aufstand der Söldnertruppe Wagner ist gescheitert. Doch auch Wladimir Putin ist angeschlagen. Statt Kontrolle und Macht vermittelt Russlands Präsident Ohnmacht und Chaos. Ist das der Beginn seines Abstiegs und gerät er auch im Ukraine-Krieg stärker unter Druck? Das diskutiert diese Woche eine spannende Runde bei Pro und Contra mit Ursula Plassnik, Velina Tchakarova, Gerald Karner und Alexander Dubowy.



Am Samstag war High Noon in Russland. Auf der einen Seite Herausforderer Jewgeni Prigoschin, Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner. Er kündigte mit seinen Getreuen nichts weniger als einen Sturm auf die Hauptstadt Moskau an. Ihm gegenüber stand niemand Geringerer als Russlands Präsident Wladimir Putin, der Prigoschin prompt als “Verräter” brandmarkte. Eine Situation, wie sie beunruhigender und unübersichtlicher nicht hätte sein können. Und die die ganze Welt in Atem hielt.



Dann, schon Stunden später, die überraschende Nachricht: Prigoschin bricht seine Mission ab und geht gegen Straffreiheit nach Belarus. Zurück bleibt eine verwunderte Weltöffentlichkeit und sehr viele offene Fragen: Ist Putins Position in Russland abgesichert? War das Ganze ein abgekartetes Spiel? Wie verhält sich die USA in diesem noch lange nicht beendeten Konflikt? Und: Was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine?



PRO UND CONTRA

Dienstag, 27. Juni 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24 & Joyn

Dienstag, 27. Juni 2023, 22:25 Uhr auf PULS 4 & Joyn

Gäste:

Ursula Plassnik, Bundesministerin für Auswärtige Angelegenheiten a.D., ÖVP

Velina Tchakarova, geopolitische Strategin

Gerald Karner, Militärexperte

Alexander Dubowy, Politikanalyst

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com