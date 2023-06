Josef Taucher (SPÖ) ad ÖVP: Keine Zeit, um Gschichtln zu drucken! Wien macht’s vor, jetzt ist die schwarz-grüne Bundesregierung am Zug.

Preissenkungen bei der Wien Energie sind richtiger und wichtiger Schritt, um Menschen in Zeiten der Teuerung zu entlasten.

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir stehen Schulter an Schulter mit den Wiener:innen und unterstützen sie in Zeiten der Teuerung. Nach den Energieunterstützungspaketen, dem Gemeindebaubonus und der Wiener Wohnunterstützung setzt Wien den nächsten großen Schritt, um den Menschen in diesen herausfordernden Zeiten, die für viele Haushalte eine finanzielle Mehrbelastung bedeuten, mit gezielten Maßnahmen unter die Arme zu greifen“, reagiert Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus und Energiesprecher der SPÖ Wien auf die angekündigte Absenkung der Strompreise bei der Wien Energie.

„Auf Initiative des Stadtrats der Wiener Stadtwerke, Peter Hanke, wurde die Wien Energie beauftragt, ein Paket für Endkund:innen auszuarbeiten, das eine erhebliche finanzielle Entlastung bringt. „Seit einigen Wochen lässt sich eine deutliche Entspannung auf den Energiemärkten erkennen. Für uns in Wien war von Beginn an klar, dass die Preissenkungen am internationalen Energiemarkt auch bei den Kund:innen ankommen müssen. Deshalb hat Stadtrat Peter Hanke umgehend reagiert“, erklärt Taucher.

„Wien macht’s vor, nun ist die Bundesregierung am Zug“, sagt Taucher. „In den vergangenen Wochen hat Wien mit Hochdruck an einem detaillierten Paket im Gesamtwert von rund 340 Millionen Euro gearbeitet, das noch diese Woche präsentiert wird. Damit fällt die Senkung der Wien Energie-Preise – vorbehaltlich der Genehmigung der Energieallianz Austria – im Vergleich deutlich höher aus als etwa bei der EVN im türkis-blau regierten Niederösterreich. Die Preisreduktionen der Wien Energie beziehen sich auf alle drei Sektoren, das heißt Strom, Gas und Fernwärme. Die Reduktionen bei Strom werden – je nach Vertragsbindung – zwischen 25 und 52 Prozent betragen. Das ist ein großer, wichtiger und richtiger Schritt für die Menschen in unserer Stadt und die Kund:innen der Wien Energie“, erläutert Taucher.

„Von der schwarz-grünen Bundesregierung gab es bisher nur leere Versprechungen. Während Wien von der ersten Sekunde an gehandelt hat, hört man von Nehammer und Konsorten nichts außer heiße Luft. Bisher ist die Bundes-ÖVP nur mit falschen und ungeheuerlichen Versuchen, die Wien Energie zu diskreditieren, in Erscheinung getreten. Umso erstaunlicher ist es, dass die ÖVP nun die Preissenkung der Wien Energie als ihren Erfolg verkaufen will. Es wäre zu begrüßen, wenn ÖVP und Grüne in der Bundesregierung endlich in die Gänge kommen und die Menschen in diesen turbulenten Zeiten unterstützen“, so Taucher abschließend.

