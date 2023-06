Tanja Graf: Preissenkungen bei Wien Energie setzen positiven Dominoeffekt fort

Regierung unter Kanzler Nehammer setzt richtigen Kurs für Entlastung – Senkungen bis zu 52 Prozent angekündigt – 340 Millionen Euro sollen an Kund/innen zurückgehen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit den gestern und heute angekündigten Strompreissenkungen der Wien Energie um bis zu 52 Prozent setzt sich der positive Dominoeffekt im Energiesektor fort“, hält ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf fest. Insgesamt sollen 340 Millionen Euro an die Kundinnen und Kunden zurückgehen. Das sei einmal mehr „ein glasklarer Beleg dafür, dass die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze den richtigen und notwendigen Kurs für die Entlastung von Land und Leuten“ eingeschlagen habe. Die ÖVP-Mandatarin weiter: „Und diesen Kurs setzen wir im Sinne der Menschen auch weiterhin fort. Denn klar ist, dass die hohen Energiepreise die Inflation stark angefacht haben. Nun geben die Energieunternehmen endlich die sinkenden Preise wieder an die Kundinnen und Kunden weiter und die Inflation wird eingedämmt.“



Bundeskanzler Nehammer habe unmissverständlich klargemacht, dass es für Preistreiberei keinen Platz geben dürfe. Ein effektiver Mix aus Maßnahmen wie der Androhung der Abschöpfung von Übergewinnen und höheren Transparenzverpflichtungen habe hier zusätzlich „wie eine Initialzündung“ gewirkt. „Die Bevölkerung kann sich auf Karl Nehammer und die Bundesregierung als starke Partner in herausfordernden Zeiten verlassen. Und das auch in Zukunft. Denn wir setzen die geeigneten Schritte für Unterstützung und Entlastung“, schließt Tanja Graf.

