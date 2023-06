LexisNexis Sommerfest: Großes Potential sicher nutzbar machen

Wien (OTS) - Auf einer der schönsten Kulturterrassen Wiens trafen sich am 22. Juni mehr als 220 Vertreter:innen der österreichischen Recht- und Steuerwelt, um bei bester Stimmung und Musik zu feiern und sich auszutauschen. Das Fest stand ganz im Zeichen der neuen Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz für die Branche bereithält und wie diese in sicherem Rahmen genutzt werden können.

Sicherheit steht an erster Stelle

Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis, eröffnete das Fest mit einer inspirierenden Ansprache. Dabei gab sie einen Ausblick darauf, wie LexisNexis den Herausforderungen des bevorstehenden Umbruchs in der Rechts- und Steuerbranche, insbesondere im Hinblick auf Künstliche Intelligenz, begegnen wird. Bereits jetzt ist ChatGPT in der Lage, Informationen zum österreichischen Recht zu liefern. Jedoch besteht die Gefahr von Falschaussagen, wie jüngste Ereignisse in den USA gezeigt haben. Daher ist es von größter Bedeutung, umfassende Tests durchzuführen und die technologische Expertise zu nutzen, um die Kontrolle über den von den Autor:innen verfassten Inhalt zu behalten.

„ Sicherheit muss an erster Stelle stehen ." so Mortimore und genau das kann LexisNexis, als „Gamechanger in the Legal World“ bieten. Das Unternehmen verfügt weltweit über tausende Expert:innen, die sich seit Jahren intensiv mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und marktreife professionelle Produkte entwickelt haben. Ziel ist es, mithilfe von KI verlässliche und sichere Antworten zu generieren.

Verlässliche Produkte, die den Arbeitsalltag erleichtern

LexisNexis ist seit vielen Jahren ein Technologieführer in der Branche. In den USA wird LexisNexis noch heuer ein Tool namens Lexis+ AI zugänglich machen, das intelligent auf Fragen reagiert, ähnlich wie ChatGPT. Es kann jedoch zuverlässiges und korrektes Rechtswissen abrufen und mit Zitaten belegen. Diese Technologie soll bereits bald auch der österreichischen Steuer- und Rechtsbranche zugänglich gemacht werden. Qualität steht dabei an erster Stelle, daher nimmt sich das Unternehmen die nötige Zeit, um hochwertige Lösungen zu entwickeln. „ Bleiben Sie gespannt und vertrauen Sie darauf, dass Sie mit LexisNexis an vorderster Front stehen! “, so Mortimore.

Auch Kathrin-Therese Hagenauer, Sabine Sadlo und Bettina Sabara, alle drei Content-Verantwortliche bei LexisNexis, bedankten sich bei den Autorinnen und Autoren, die kontinuierlich neue Inhalte liefern. Dieser wertvolle Content ist von entscheidender Bedeutung, auch bei digitalen Lösungen und Innovationen. Aktuell z.B. das Handbuch Beendigung von Arbeitsverhältnissen von Prof. Dr. Franz Schrank, den BAO Kommentar von Mag. Robert Rzeszut, Prof. Dr. Michael Tanzer und Dr. Peter Unger sowie das Praxishandbuch #Cybercrime von Dr. Axel Anderl.

Unter den Gästen befanden sich weitere Persönlichkeiten wie Dieter Altenburger von Jarolim Partner, Franz Althuber von Althuber Spornberger & Partner Rechtsanwälte GmbH, Heinrich Foglar-Deinhardstein von Cerha Hempel Rechtsanwälte GmbH, Gunter Mayer, Herausgeber der RdW, Matthias Neumayr vom OGH, Norbert Wess von wkklaw, Kathrin Weber von Torggler Rechtsanwälte, Axel Anderl von DORDA Rechtsanwälte, Raoul Hoffer von Binder Grösswang und Eva Ritter von RHI Magnesita.

Über LexisNexis Österreich:

LexisNexis Österreich ist ein führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation. Als Pionier bei neuen Technologien kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen.

LexisNexis - Gamechanger in the Legal World www.lexisnexis.at



