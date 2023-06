Robert Beutler bleibt kaufmännischer Geschäftsführer der Burgtheater GmbH

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Mayer: Vertrag um weitere fünf Jahre bis 2029 verlängert

Wien (OTS) - Der Vertrag von Robert Beutler, seit Jänner 2019 kaufmännischer Geschäftsführer des Burgtheaters, wird nach Auslaufen um weitere fünf Jahre verlängert. Das hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute bekanntgegeben.

„Robert Beutler hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er ein Haus wie das Burgtheater auch in krisenhaften Zeiten mit ruhiger Hand führen kann“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Ich folge daher der Empfehlung der Findungskommission sehr gerne. Herr Beutler wird insbesondere während der Zeit des bevorstehenden Wechsels in der künstlerischen Leitung des Burgtheaters für Kontinuität und einen nahtlosen Übergang im Betrieb sorgen. Die wirtschaftlichen Belange des wichtigsten Sprechtheaters im deutschsprachigen Raum sind bei ihm in guten Händen.“

„Robert Beutler hat das Burgtheater während der letzten fünf Jahre in wirtschaftlichen Belangen umsichtig geführt. Das Burgtheater ist wirtschaftlich konsolidiert und benötigt in der Übergangszeit auf die künstlerische Direktion von Stefan Bachmann auch Stabilität und Kontinuität. Dafür steht Robert Beutler und ich freue mich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihm“, so Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH.

„Ich freue mich außerordentlich, auch weiterhin in dieser verantwortungsvollen Position für das einzigartige Burgtheater arbeiten zu dürfen und bedanke mich für das Vertrauen, das in die Weiterführung meiner Arbeit gesetzt wird. Daraus entsteht die anspornende Verpflichtung, dass wir alle gemeinsam die besten Theatererlebnisse erschaffen und unserem treuen und auch immer neuen Publikum präsentieren. Dafür werden wir auch hinter den Kulissen tätig sein, um an einer Zukunft in respektvoller Gesellschaft mit exzellentem Theater weiter zu bauen. In den letzten Jahren haben wir strategische Weichenstellungen vorgenommen, hierzu zählt beispielsweise unsere Initiative zur nachhaltigen Theaterarbeit, die mit EMAS-Zertifizierung und Österreichischem Umweltzeichen auf eine gute Basis gestellt wurde. Ich freue mich auf eine letzte gemeinsame Saison mit Martin Kušej und die Vorbereitung für den Auftakt mit Stefan Bachmann“, so Robert Beutler, kaufmännischer Geschäftsführer des Burgtheaters.

Im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren hat sich Beutler unter acht Kandidat:innen durchgesetzt, darunter fünf Männer und drei Frauen bzw. sechs Bewerbungen aus Österreich und zwei aus dem Ausland. Zwei der Bewerber:innen wurden zu Hearings vor der Findungskommission eingeladen, die aus Christian Kircher (Bundestheater-Holding), Renate Landstetter (kaufm. Geschäftsführerin Albertina) und Christoph Brenner (BMKÖS) bestand. Die Kommission empfahl die Verlängerung des Vertrags von Robert Beutler einstimmig.

Die Bestellung erfolgte nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahren und nach Anhörung des derzeitigen Burgtheater-Direktors Martin Kušej, des designierten Direktors Stefan Bachmann sowie des Aufsichtsrats der Burgtheater GmbH.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at