Städtebund-Weninger gratuliert Sag´s Multi-Preisträger*innen

Österreichischer Städtebund fungiert seit 2009 als Kooperationspartner

Wien (OTS) - Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger gratuliert anlässlich der gestern, Sonntag 25. Juni 2023, stattgefundenen Abschlussfeier des mehrsprachigen Rede-Wettbewerbs „Sag`s Multi“, allen 30 Preisträger*innen.

Thomas Weninger: „Sag´s Multi steht seit vielen Jahren nicht nur für die Förderung von Schüler*innen - in mehreren Sprachen, sondern auch für eine Breite an Themen, wie etwa Frauen- und Menschenrechte, Klimagerechtigkeit, mentale Gesundheit und Europa. All diese Themen sind Zukunftsthemen oder besser gesagt, gerade jetzt, von enormer Bedeutung, vor allem wenn es um Frauenrechte, die Gesundheit von Jugendlichen oder den Klimaschutz geht. Deshalb ist der Österreichische Städtebund seit vielen Jahren Kooperationspartner von Sag´s Multi“.

Städtebund-Präsident Michael Ludwig bekräftigt die Sag´s Multi-Unterstützung des Städtebundes: „Der Städtebund nutzt seit vielen Jahren zahlreiche Möglichkeiten, Frauen zu empowern, demokratiepolitische Maßnahmen zu fördern sowie Vielfalt und Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Der Redewettbewerb ist dazu genau das richtige Instrument“.

Und Weninger betont weiter: „Die Tatsache, dass an diesem Rede-Wettbewerb 90 Prozent junge Frauen teilgenommen haben, zeigt das große Potential junger Frauen und wie wichtig es ist, sie zu ermutigen an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Bildung ist dazu der Schlüssel. Das zeigte bereits unser erstes Städtebarometer im Jahr 2009, in dem jedes Jahr in unseren Mitgliedsstädten abgefragt wird, wie zufrieden die Bewohner*innen mit ihrer Stadt und den öffentlichen Leistungen sind“.

Insgesamt haben am „Sags´Multi“-Rede-Wettbewerb, der im Jahr 2009 das erste Mal stattfand 406 Schüler*innen teilgenommen. Das heurige Motto lautete „Dafür will ich stark sein“. Eine Zusammenfassung der Abschlussfeier zeigt ORF III am 27. Juni.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragenhinweis:

Elisabeth Hirt

Österreichischer Städtebund

Kommunikation

Tel.: 01/4000-89990

Email: elisabeth.hirt @ staedtebund.gv.at