Alexander M. Helmer tritt im Amtshaus Brigittenau auf

Wien (OTS) - Alexander M. Helmer ist als Sänger, Schauspieler, Komponist und Texter auf Erfolgskurs. Am Donnerstag, 29. Juni, gastiert der vielseitige Künstler wieder einmal im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Gemeinsam mit seiner Band begeistert der Vokalist das Publikum mit dem neuen Programm „Rock Around The Clock“. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Helmer trägt schwungvolle und berührende Lieder vor. Der aktuelle Hit „Rock das Leben“ wird natürlich nicht fehlen. Die Vereinigung „Kulturring Brigittenau“ organisiert den unterhaltsamen Musik-Abend. Der Eintritt ist gratis. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/820 30 94 (Brigitta Schalk) und E-Mail brigitta.schalk@chello.at.

Diese Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Über sonstige geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau unter der Rufnummer 4000/20 115. Kontakt via E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

