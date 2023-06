Highlights für einen erfrischenden Kurzurlaub in Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: Klassisches Urlaubsfeeling, ausgewogenes Kulturprogramm, sportliche Aktivitäten und hochqualitative Kulinarik

St.Pölten (OTS) - „Für alle, die im Sommer noch nach Abkühlung in der Region suchen, gibt es viele Möglichkeiten. Wer seinen Urlaub noch nicht gebucht hat, findet in unserem Bundesland Orte und Aktivitäten, bei denen das klassische Sommerurlaubsfeeling nichts zu wünschen übriglässt. Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, gibt es mit einem ausgewogenen Kulturprogramm und vielfältiger hochqualitativer Kulinarik großartige Alternativmöglichkeiten,“ erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Der Sommer in Niederösterreich bietet Highlights für erfrischende Kurzurlaube. Gäste können Niederösterreich als authentische und überaus reizvolle Destination erleben, neue Blickwinkel entdecken und die Heimat erkunden. Berge und Badeseen, naturbelassene und künstlerische Gärten, moderne Kunst- und Kulturfestivals – bei unseren fein kuratierten Entdeckerreisen zu Wandern, Radfahren und Kulinarik kommen alle auf ihre Kosten.“

Die Niederösterreich-CARD beispielsweise bietet bei zahlreichen Freibädern und Badeseen in ganz Niederösterreich freien Eintritt, etwa bei einem Tretbootausflug am Ottensteiner Stausee oder am Lunzer See. Aber auch abseits der vielen Schwimmbäder findet man in Niederösterreich reichlich Abkühlung, zum Beispiel im größten Weinkeller Österreichs, dem Retzer Erlebniskeller oder der neuen Waldviertler Sommerfrische, die unter anderem für den besonderen Urlaubsmoment abseits touristischer Pfade mit den „Hidden Treasures“ des Waldviertels wie dem Brunngartl sorgt. Besonders reizvoll ist auch ein Besuch in den vielen NÖ Schaugärten. Von Juni bis August stehen Mondscheinkonzerte und Aufführungen, Mondscheinpicknick, Fackelwanderungen und Dämmerungsführungen durch die Gärten am Programm. Doch auch tagsüber hat der Gartensommer viel zu bieten, zum Beispiel beim Kinder- und Spielefest im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz am 2. Juli oder der Falknerei zu Pferd im Renaissanceschloss Rosenburg am 29./30. Juli.

Als Fixpunkt am Kulinarik-Himmel haben sich die Mostviertler Feldversuche etabliert, hier geht’s am 15. August mit den Mostviertler Top-Wirten der NÖ Wirtshauskultur auf die Burg Weißenburg ins Pielachtal. Die Destination Wiener Alpen in Niederösterreich kombiniert Kultur und Wandern in der herrlichen Bergwelt, beispielsweise am 24. Juli beim Bergerlebnis „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“. Ab 1. Juli ist der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach mit Niederösterreichs erster Achterbahn, der Bucklbahn, um eine coole Attraktion reicher und von 5. August bis 3. September bietet Schloss Hof „großen Ferienspaß“ mit Erkunden von Erlebnispfaden, dem Streichelzoo, einem Irrgarten, Wasser- und Abenteuerspielplatz oder auch Bastel-Workshops, Theater- und Zauberveranstaltungen. Genauso empfehlenswert ist das Abenteuerspiel „Outdoor Escape Room“ auf der Burgruine Aggstein.

Wer trotz der hohen Temperaturen nicht auf Bewegung und Sport verzichten möchte, dem bietet Niederösterreich zahlreiche Radstrecken wie die Flussradwege, die Mostviertler Rad-Enteckertour oder auch die drei Gartenradtouren in der Region Tulln. Wanderer kommen bei Touren etwa durch die kühlen Ötschergräben mit einem besonderen Naturschauspiel, die Wasserfälle Lassingfall, Mirafall und Schleierfall, auf ihre Kosten. Auch beim Stand Up Paddling beim Speicherteich der Wexl Arena St. Corona oder beim Schifferlfahren am Wiener Neustädter Kanal kommen Sportliche auf ihre Kosten.

Zudem ist der Kalender im Festival-Land Niederösterreich auch heuer wieder mit über 300 Veranstaltungen gefüllt. Am Programm stehen Musik, Theater, Lesungen sowie Opern und Operetten. Um nur einige Beispiele zu nennen: Am 7. Juli startet das Schrammel.Klang.Festival, am 14. Juli das Festival Glatt&Verkehrt, am 11. August das Grafenegg Festival oder am 16. August das isaFestival. Bekannt und beliebt ist seit mehr als dreißig Jahren der Veranstaltungsreigen Theaterfest Niederösterreich: vom Theatersommer Haag, den Raimundspielen in Gutenstein, bis hin zum Musical in der Felsenbühne Staatz, von der großen Oper in Klosterneuburg und der Operette in der Sommerarena der Bühne Baden ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Vor Kurzem wurde auch das größte Fotofestival Europas La Gacilly-Baden Photo eröffnet, wo unter dem Motto „ORIENT“ auf einer Strecke von sieben Kilometern 2.000 großformatige Bilder im öffentlichen Raum gezeigt werden. Erstmals am Samstag, den 19. August, findet heuer das Wienerlied-Festival im Weinviertel statt und sollte das Wetter einmal nicht so mitspielen, lädt das Stift Klosterneuburg Familien zu einer spannenden, neu gestalteten Entdeckungsreise oder die Burg Liechtenstein mit ihrem Burgmaskottchen „Lichti“ in die spannende Welt des Mittelalters ein.

Alle Angebote im Detail auf www.niederoesterreich.at.

Weitere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Corina Danner, MA, Telefon 0676/812 19822, E-Mail corina.danner @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse