Butter, Milch und Mehl sind die Gesichter der Teuerung

META Communication International analysiert über 14.000 Beiträge zum Thema Teuerung in Onlinemedien und sozialen Netzwerken: Grundnahrungsmittel im Fokus der Aufmerksamkeit

Auch Diskussionsforen wie Reddit und Communities wie babyforum.at tragen wesentlich zur Wahrnehmung von Herstellern und Händlern bei META-Projektleiter Klemens Herzog

Wien (OTS) - Seit über einem Jahr dominiert das Thema Teuerung die öffentliche Debatte. Der Mikrowarenkorb, der Güter des täglichen Bedarfs beinhaltet, ist im Mai 2023 um 12,3 Prozent teurer als vor einem Jahr. Vor allem Preissteigerungen bei Lebensmitteln führen zu regen Diskussionen in den sozialen Medien und in der politischen Arena.

Grundnahrungsmittel im Fokus

Doch nicht alle Lebensmittel stehen gleichermaßen im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. META, der Full-Service Anbieter für Medienbeobachtung und Medienanalyse, wertete dazu über 11.500 Online-Beiträge und 2.500 Postings in sozialen Medien im Zeitraum von Jänner 2022 bis Juni 2023 aus. Das Ergebnis: Preissteigerungen werden allen voran bei Grundnahrungsmitteln thematisiert.

AK-Preismonitore generieren Sichtbarkeit

Onlinemedien und Blogs nennen Butter, Milch und Mehl am häufigsten im Zusammenhang mit ihren Preisen. Regelmäßige Preisvergleiche der Arbeiterkammer (AK-Preismonitor) werden von reichweitenstarken Medien wiederholt aufgegriffen und sorgen so für eine hohe Sichtbarkeit des Teuerungsthemas. Neben klassischen Grundnahrungsmitteln wie Nudeln und Zucker rücken dadurch auch Tiefkühlpizzen und Pommes Frites in die Top 15 der am meisten genannten Produkte.



Social-Media-Nutzer:innen diskutieren über Bier und Eier

In den sozialen Medien stehen ebenfalls Grundnahrungsmittel im Zentrum der Aufmerksamkeit. User:innen berichten via Twitter, Instagram und Co. von ihren Erfahrungen beim Einkauf, diskutieren die Preise einzelner Produkte, nehmen Preisvergleiche zwischen Händlern vor und tauschen sich über Aktionen und Rabatte aus. „Auch Diskussionsforen wie Reddit und Communities wie babyforum.at tragen wesentlich zur Wahrnehmung von Herstellern und Händlern bei“ , so META-Projektleiter Klemens Herzog.



Am häufigsten thematisieren User:innen die Milchpreise. Butter schafft es, im Gegensatz zur medialen Berichterstattung, nicht in die Top 3. Auch Mehl und Speiseöl rangieren weiter hinten im Präsenz-Ranking. Deutlich häufiger als klassische Medien sprechen User:innen hingegen über die Preise von Brot und Eiern. Eine große Diskrepanz zwischen Medienpräsenz – Platz 14 - und Social-Media-Relevanz – Platz 5 - zeigt sich auch beim Thema Bier.

Präsenz-Ranking: Erwähnungen von Lebensmitteln im Kontext der Teuerung



Top 15 Onlinemedien & Blogs

1. Butter

2. Milch

3. Mehl

4. Speiseöl

5. Kaffee

6. Brot

7. Joghurt

8. Zucker

9. Tomaten

10. TK-Pizza

11. Nudeln

12. Pommes

13. Eier

14. Bier

15. Reis



Top 15 Soziale Medien

1. Milch

2. Brot

3. Eier

4. Butter

5. Bier

6. Zucker

7. Käse

8. Kaffee

9. Tomaten

10. Mehl

11. Speiseöl

12. Nudeln

13. Paprika

14. Äpfel

15. Schokolade



