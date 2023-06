KUNST HAUS WIEN eröffnet Cℓose/d. Künstlerische Erkundungen in benachbarten Umwelten

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 28. Juni bis 31. Oktober 2023 eine Outdoor Ausstellung & Community Programm im Hundertwasser-Grätzl – Eröffnung mit Straßenfest am 27. Juni

Mit dem Projekt Close/d. Künstlerische Erkundungen in benachbarten Umwelten nutzt das Kunst Haus Wien die Zeit des Umbaus und tritt von 28. Juni bis 31. Oktober 2023 mit einer Outdoor Ausstellung und einem Community Programm in Dialog mit seiner Nachbarschaft und mit der Stadt. Zwölf künstlerische Interventionen im Grätzl rund um das Museum zeigen ökologische Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft. In und um das Community Center TRÖSCH III, das um die Ecke vom KUNST HAUS WIEN liegt, lädt das Museum zu einem kostenlosen Veranstaltungsprogramm ein. Eröffnet wird das Projekt mit einem Straßenfest am 27. Juni von 17 bis 22 Uhr vor dem TRÖSCH III in der Krieglergasse 8.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Es ist ein ungewöhnliches Projekt für ein Museum – hinauszutreten aus den eigenen Räumlichkeiten und den Stadtraum zu erkunden und zu gestalten. Und doch ist es ein sehr visionäres Programm, das uns hier vom KUNST HAUS WIEN mit Close/d geboten wird. Es bezieht das Stadtleben mit ein und eröffnet so neue Möglichkeiten des Teilnehmens.“

Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer: „Das KUNST HAUS WIEN als Museum der Wien Holding geht mit seinem Schließprogramm neue Wege – und macht aus der Not eine Tugend. Denn während das von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Haus bautechnisch zukunftsfit gemacht wird, zeigen Installationen im öffentlichen Raum Visionen einer klimafitten Zukunft für Mensch und Umwelt. Für unseren Konzern bedeutet das eine neue Art der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit.“

Gerlinde Riedl, Direktorin des KUNST HAUS WIEN: „Das KUNST HAUS WIEN nützt die Schließzeit, um neues Terrain zu erobern – künstlerisch wie räumlich. Close/d setzt sich mit Nähe, Diversität, Natur und Nachhaltigkeit auseinander und knüpft dabei neue Beziehungen zur unmittelbaren Nachbarschaft und den Menschen, die in ihr leben und arbeiten. Das Projekt, das Teilhabe quasi im Vorübergehen ermöglicht, soll auch einen Eindruck davon vermitteln, in welche Richtung die zukünftige Programmierung des Museums steuert.“

In der Outdoor Ausstellung Close/d reagieren Künstler*innen auf Umgebung und Umwelt: So lud etwa Claudia Märzendorfer zehn Musiker*innen, Künstler*innen und Schriftsteller*innen dazu ein, Nist- und Futterhäuschen für Vögel zu entwerfen. Anna Pauls 24/7 Automaten-Shop reflektiert Reaktionen des zivilen Ungehorsams auf den Klimawandel. Marie Vermont projiziert in ihren Klimacollagen unerwartete Stadt-Utopien auf öffentliche Werbeflächen. Ihre Plakate und Postkarten liegen im TRÖSCH III zur freien Entnahme auf – hier zeigen auch Flavia Mazzanti und Ralo Mayer ihre multimedialen Installationen. Werke von Anita Fuchs, Barbara Kapusta und Christina Gruber machen während der Umbauzeit den Vorplatz vor dem KUNST HAUS WIEN zum künstlerischen Ausstellungsraum. Daneben werden Orte in der Weißgerberstraße und an der Weißgerberlände mit Werken von Thomas Feuerstein, Simon Brugner, Hugo Canoilas und Stephanie Winter & Salon Hybrid bespielt. Der literarische Beitrag von Barbi Marković in der begleitenden Publikation spricht auf humorvolle Weise ökologische Fragen und Visionen an.

Kuratiert wurde das Projekt von Sophie Haslinger und Barbara Horvath: „Eine Lebenswelt, die uns alle betrifft, ist die Nachbarschaft: die Nähe zu unserer lebendigen und auch unserer unbelebten Um- und Mitwelt. Auf unterschiedliche Art und Weise treten die eingeladenen Künstler*innen in Dialog mit der Erde und der Atmosphäre, mit Flora und Fauna, dem Donaukanal, mit urbaner Infrastruktur und Architektur, mit Nachbar*innen, Besucher*innen und Passant*innen. Der öffentliche Raum wird zu einem Ort, an dem nicht nur gezeigt wird, was bereits existiert, sondern auch, was noch existieren könnte.“

Begleitet werden die künstlerischen Interventionen von einem vielfältigen kostenfreien Community Programm im und um das Pop-Up Community Center TRÖSCH III. Die ehemalige Filiale der Molkerei TRÖSCH in der Krieglergasse 8 wird zum Ort des Miteinanders. Das Programm widmet sich ökologischen und kulturellen Fragen: Formate wie Yoga im Grünen, Touren, Grätzl-Gespräche, Repair-Cafés, Performances oder Workshops mit Künstler*innen regen zum Ideenaustausch an. Das Programm wurde von Jasmin Ofner und Stephan Kuss vom KUNST HAUS WIEN im Austausch mit lokalen Communities des 3. Bezirks gestaltet.

ERÖFFNUNG UND SOMMERFEST

Di, 27.6.2023 I 17 –22 Uhr

Community Center TRÖSCH III

Krieglergasse 8, 1030 Wien

Mit Kids Corner, Fahrradcheck, DJ, Live-Konzert von KIDS N CATS und einer Performance von Stephanie Winter & Salon Hybrid

