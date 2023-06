Drei Millionen sahen am Wochenende ORF-Live-Berichterstattung zum Machtkampf in Russland

Allein am 24. Juni 2,3 Millionen Seherinnen und Seher in ORF 2 und ORF III; 1,2 Millionen Tagesreichweite für ORF III

Wien (OTS) - Der Machtkampf in Russland hielt am Samstag, dem 24. Juni 2023, die Welt in Atem, entsprechend groß war das Publikumsinteresse an den TV-Sondersendungen in ORF 2 und ORF III. ORF 2 brachte sieben „ZIB Spezial“-Ausgaben, darunter eine im Hauptabend (im Schnitt 618.000 bei 31 Prozent MA) und eine „ZIB 2 Spezial“ um 23.10 Uhr (432.000 Reichweite bei 31 Prozent MA) on air, ORF III unterbrach das reguläre Programm (mit der umfangreichen Berichterstattung zum Donauinselfest) für vier „ORF III Aktuell Spezial“-Sendungen und erreichte damit im Hauptabend bis zu 242.000 Seherinnen und Seher bei acht Prozent Marktanteil.

Insgesamt erreichte der ORF damit an diesem Samstag 2,3 Millionen Menschen in Österreich (weitester Seherkreis), das entspricht 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. ORF III erzielte eine Tagesreichweite von knapp 1,2 Millionen. Der ORF war damit unangefochtener Marktführer.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann „Die ORF-Info-Teams in TV, Radio und online haben die teils unübersichtliche Nachrichtenlage am Wochenende für das heimische TV-Publikum schnell, fundiert und umfassend eingeordnet. Besonderer Dank gilt dafür den ORF-Korrespondentinnen und ORF-Korrespondenten in Moskau, die, wie u. a. von Paul Krisai eindrucksvoll kommentiert, inmitten persönlicher Betroffenheit höchst professionell in allen ORF-News-Angeboten informiert haben. Das ist öffentlich-rechtliche Info-Leistung in Reinkultur – keine vorschnelle Spekulation, sondern faktengetreue News, denen Millionen Menschen in Österreich vertrauen.“

Programmänderungen auch am 25. Juni: Bis zu 422.000 sahen am 25. Juni die kurzfristig ins Programm genommenen „IM ZENTRUM“-Diskussionsrunde zu „Chaos im Kreml – wie sehr wackelt Putins Herrschaft?“, das „Europastudio“ zu „Russland-Krise – Die Folgen für Europa“ erreichte bis zu 104.000.

Damit erreichte der ORF mit seiner aktuellen Russland-Berichterstattung am Wochenende insgesamt 3 Millionen Seherinnen und Seher (WSK), das entspricht 39 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Die umfassende ORF.at-Berichterstattung rund um den Aufstand der Wagner-Söldnertruppen vom Samstag und Sonntag – u. a. mit einem minutenaktuellen Live-Ticker sowie umfangreichen Storys – wurde bisher mit mehr als 4,5 Millionen Page Impressions (interne Statistik) stark genutzt. Auch die via Web und App verfügbaren Video-Streams der ORF-TV-Berichterstattung am Samstag und Sonntag fanden hohes Publikumsinteresse: Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) in Österreich bisher insgesamt 380.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,6 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 5,8 Millionen Minuten.

