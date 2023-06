Toto: Dreifachjackpot – 18.000 Euro warten im 13er-Rang

Doppeljackpot beim Zwölfer – rund 7.500 Euro warten

Wien (OTS) - Ein Spielprogramm mit Seltenheitswert wartete in der 25. Runde auf die Toto Fans. Denn die Kombination aus Spielen zur U21-Europameisterschaft, der Norwegischen und der Isländischen höchsten Liga und der US-Amerikanischen Major League Soccer ist wahrlich nicht alltäglich. Dementsprechend groß und letztlich nicht zu bewältigen war die Herausforderung für die Fußballfans.

So gab es erneut weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer, und das heißt: In der nächsten Runde am kommenden Wochenende geht es beim Dreizehner um einen Dreifachjackpot mit rund 18.000 Euro, und beim Zwölfer wartet ein Doppeljackpot mit rund 7.500 Euro.

Auch in der Torwette blieben Gewinne in den ersten beiden Rängen aus. Im ersten Rang heißt es damit Achtfachjackpot, und im zweiten Rang wartet ein einfacher Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 26 ist am Samstag um 14:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 25

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.330,79 – 18.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.018,99 7 Elfer zu je EUR 73,90 68 Zehner zu je EUR 15,20 153 5er Bonus zu je EUR 2,80

Der richtige Tipp: X 1 2 2 2 / 2 1 1 1 2 1 X 1 1 X 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 7.495,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 310,94 Torwette 3. Rang: 8 zu je EUR 48,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.059,03

Torwette-Resultate: 1:1 1:0 2:+ 0:1 0:+

