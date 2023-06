Putschversuch in Russland? Rund 540.000 Zuseher:innen verfolgten PULS 24 Sondersendungen am Wochenende

Wien (OTS) - Die Ereignisse überschlugen sich am Wochenende in Russland. Der drohende Putschversuch hielt auch Österreich in Atem: Bereits am Samstag änderte PULS 24 als erster österreichischer TV-Sender sein Programm und berichtete in ausführlichen Sondersendungen am Samstag (24. Juni) und Sonntag (25. Juni) insgesamt 26 Stunden LIVE und ordnete die sich überschlagenden Ereignisse ein. 539.000 Zuseh:erinnen (WSK 12+) verfolgten die ausführliche Berichterstattung am Wochenende auf PULS 24, der Marktanteil lag bei bis zu 11 Prozent (E12-49). Quelle: Teletest

