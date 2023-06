Hanke: "Ausgezeichnetes Moody's Rating bestätigt Wiener Weg"

Moody's stellt Stadt Wien vor Rechnungsabschluss-Debatte mit „Aa1“-Rating wieder sehr hohe Kreditwürdigkeit aus

Wien (OTS) - Die Rating-Agentur Moody's hat der Stadt Wien erneut das Top-Rating "Aa1" ausgestellt. Grundlage dafür sind die soliden Stadtfinanzen, denn die Stadt Wien verfügt mitunter über ein Vermögen von 35,7 Mrd. Euro und sofort verfügbare liquide Mittel in der Höhe von rund 2,2 Mrd. Euro (im Prüfzeitraum von Moody's).

Laut Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke ist dies das Ergebnis einer umsichtigen Finanz- und Investitionspolitik. "Mit diesem ausgezeichneten Rating bestätigt Moody’s den Wiener Weg. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Vorjahr durch die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in Europa ist es 2022 gelungen, Schulden zu tilgen und gleichzeitig dort zu investieren, wo es sinnvoll und notwendig ist" , so Hanke.

Erfreulicher Rechnungsabschluss 2022 für die Stadt Wien

Am 27. und 28. Juni findet im Wiener Gemeinderat die Rechnungsabschlussdebatte statt, Stadtrat Hanke kann in seiner Rede von einem erfreulichen Ergebnis berichten. Denn die Stadt Wien und ihre Unternehmen haben im Vorjahr mit 2,8 Milliarden Euro so viel in Wirtschaft, Standort und Infrastruktur investiert wie seit 15 Jahren nicht mehr. Das sind um 400 Mio. Euro mehr als 2021. Zudem konnten 245 Mio. Euro an Schulden getilgt werden, sodass die Verschuldungsquote 2022 bei moderaten 8,7 Prozent liegt. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Wien im Bundesländervergleich im Mittelfeld.

Diese Kennzahlen bilden unter anderem die Entscheidungsgrundlage für die internationale Ratingagentur Moody's, die der Stadt Wien zum neunten Mal in Folge das sehr gute Rating "Aa1" verliehen hat.

FAG-Verhandlungen: Bundesländer beharren auf neuem Verteilungsschlüssel

Trotz solider Finanzen steht Wien wie alle anderen Bundesländer vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Denn die Bereiche Pflege, Gesundheit, Soziales und Bildung belasten die Länder massiv und sind mit dem derzeitigen vertikalen Verteilungsschlüssel auf Dauer nicht mehr zu bewältigen.

Hanke fordert daher erneut einen neuen vertikalen Verteilungsschlüssel zugunsten der Länder und Gemeinden im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen. "Der aktuelle Verteilungsschlüssel spiegelt den Finanzbedarf der Länder nicht wider. Es braucht eine Neuverteilung der Mittel auf 60% Bund, 25% Länder und 15% Gemeinden, nur so können eine nachhaltige Daseinsvorsorge und die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz sichergestellt werden" , so Hanke.

