VP-Mahrer: Wien Energie-Vorauszahlungen sofort runtersetzen

Preissenkungen sofort an die Verbraucher weitergeben - automatische Absenkung der Vorauszahlung als soziale Verantwortung

Wien (OTS) - „Endlich zieht Wien nach, und die sinkenden Preise werden an die Verbraucher weitergegeben. Aber umso wichtiger ist es jetzt die hohe Vorauszahlungspflicht für die Wiener Bevölkerung sofort auszusetzen. Wie kann es sein, dass Energieunternehmen direkt profitieren, während die Wiener immer noch an hohe Vorauszahlungen gebunden sind? Das wäre eine Maßnahme, die sofort eine spürbare finanzielle Entlastung für alle Wiener Haushalte bedeuten würde“, so Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer zum angekündigten Maßnahmenpaket der Wien Energie ab 1. Juli.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein effektiver und guter Kundenservice, der sich den individuellen Anliegen annimmt. Angesichts der belastenden Situation vieler Kunden muss das Personal entsprechend geschult werden und es müssen ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Die Wiener Volkspartei fordert daher eine entsprechende Aufstockung des Personals. Lange Wartezeiten in der Servicehotline und unbeantwortete Anfragen sind nicht akzeptabel.

„Wir setzen uns für eine umfassende Entlastung der Haushalte in Wien ein. Der Schritt von Stadtrat Hanke und der Wien Energie ist der richtige, nur wurde dieser Weg auch sehr spät eingeschlagen. Die Stadt Wien muss ihre soziale Verantwortung übernehmen. Die hohen Vorauszahlungen müssen automatisch angepasst werden, denn die Wienerinnen und Wiener sind keine Bittsteller bei Wien Energie. Die Maßnahmen müssen unmittelbar und unbürokratisch umgesetzt werden“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at