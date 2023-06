Mit Ö1 durch den Sommer: „Call me Günther“, „Who owns the truth“, „Ö1-Literaturgespräche“ und mehr

Wien (OTS) - Zusätzlich zu den musikalischen Highlights stehen ab Juli auch wieder spezielle Sommerserien auf dem Programm von Ö1. Das Spektrum reicht von „Komponistinnen! – Genres in Serie“ über „Volksmusikalische Landschaften Österreichs“ oder „Ö1-Literaturgespräche“ bis zu „Call me Günther“, einer True-Crime-Serie über eine Cybertrading-Betrugsmaschinerie.

Ab 1. Juli ist jeweils samstags ab 11.40 Uhr der ORF RSO Wien Musikvermittlungspodcast „Warum Klassik?“ zu hören, in dem RSO-Fagottist Leonard Eröd in zehn Folgen u. a. erklärt, was eigentlich der Unterschied zwischen Tempo und Rhythmus ist, weshalb man schnelle Stücke langsam üben muss und wie man es schafft, dass ein ganzes Orchester gleichzeitig und sogar gemeinsam spielt.

„Christliche Spiritualität für die Gegenwart – Anselm Grün und David Steindl-Rast im Gespräch“ steht ab 1. Juli an vier Samstagen auf dem Programm von „Logos“ (19.05 Uhr). Anselm Grün ist Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach und der bekannteste spirituelle Autor im deutschen Sprachraum. Der Benediktinermönch David Steindl-Rast wurde als spiritueller Lehrer und interreligiöser Brückenbauer bekannt. Er hat 50 Jahre in den USA gelebt und sich danach im Europakloster Gut Aich bei St. Gilgen niedergelassen. Grün und Steindl-Rast haben mehrere Bestseller über Glauben und Spiritualität geschrieben. Johannes Kaup hat mit den beiden Benediktinern, die ein zeitgemäßes Verständnis für zentrale Themen der christlichen Spiritualität entwickeln möchten, Gespräche im Kloster Münsterschwarzach geführt: „Warum Gott? - Auf der Suche nach dem Geheimnis des Seins“ (1.7.), „Wer bin ich? - Die Entdeckung des Selbst über Kontemplation“ (8.7.), „Von Sünde, Schuld und Freiheit -Oder: Wie wir uns aus Verstrickungen befreien können“ (15.7.) und „Dankbar leben - Oder: Wenn jeder Augenblick zum Geschenk wird“ (22.7.).

Von 2. Juli bis 3. September sind sonntags um 13.10 Uhr zehn Ausgaben von „Tolle Titel – starke Stücke“ zu hören – ein Klassik-Wunschkonzert mit Klassik-Hits.

Ab 3. Juli werden jeweils montags in „Anklang“ (10.05 Uhr) in neun Folgen „Volksmusikalische Landschaften Österreichs“ vorgestellt. Zum Auftakt ist „Von der Kraft des Weiblichen. Volkslieder und Volksmusik, gesungen und gespielt von Frauenensembles von den 1920er Jahren bis heute“ am 3. Juli zu hören, weiter geht es im Juli mit „Und a Almhütt. Ein Besuch auf den Hochalmen mit ihrer Volksmusik“ (10. 7.), „Neulich kam ein Bursch zu mir. Sexualität in der Volksmusik“ (17.7.), „Wickler, Walzer und Schleunige. Wenn der Tanzboden zu beben beginnt“ (24.7.) und „Sauschneider, Köhler und Sensenschmied. Volkslieder von der Arbeit“ (31.7.).

Reisetagebücher in „Entdecker, Forscher, Abenteurer“

Am 4. Juli beginnt die siebenteilige Reihe „Who owns the truth“ in Kooperation mit dem Ars Electronica Festival 2023 – jeweils dienstags ab 16.45 Uhr und als Podcast auf https://sound.orf.at/. Ebenfalls ab 4. Juli ist dienstags ab 16.05 Uhr die Reihe „Entdecker, Forscher, Abenteurer“ zu hören: Martin Schwab, Adelheid Picha, Juergen Maurer und Wolfgang Pampel lesen aus Reiseerinnerungen von Charles Darwin, Nasreddin Schah, Ida Pfeiffer, Aloisius Ca‘ da Mosto u. a. In der ersten Folge liest Juergen Maurer aus den Aufzeichnungen von Charles Darwin über seine Weltumsegelung, die zu den klassischen Reisewerken des 19. Jahrhunderts zählen.

„Maestra und Maestro“ ist das Thema der „Hörbilder“ (samstags, 9.05 Uhr) im Juli. Der brasilianische Pianist und Dirigent Joao Carlos Martins steht am 8. Juli im Mittelpunkt, am 15. Juli RSO-Chefdirigentin Marin Alsop und am 22. Juli Leonard Bernstein.

„Du holde Kunst“ (sonntags, 8.15 Uhr) steht im Juli im Zeichen der Liebe, im August geht es um Träume. Am 9. Juli liest Herbert Föttinger in „Und hätte ich die Liebe nicht“ Gedichte und Texte über die Liebe, am 16. Juli interpretieren Pippa Galli und Laurence Rupp in „Soll die Empfindung Liebe sein?“ Gedichte und Texte aus der Opernliteratur über den Zauber der Liebe. Männliche französische Liebeslyrik aus drei Jahrhunderten liest Philipp Hauß in „Wie ich‘s fühl, so sag ich‘s: Glück“ am 23. Juli.

Nachzeichnung einer milliardenschweren Cybertrading-Betrugsmaschinerie

In „matrix“ (19.05 Uhr) zeichnen Franziska Tschinderle und Ilir Tsouko ab 14. Juli freitags in fünf Teilen unter dem Titel „Call me Günther“ eine milliardenschwere Cybertrading-Betrugsmaschinerie nach - abrufbar auch als True Crime-Podcast unter https://sound.orf.at/. Herr Weber hat erfolgreich eine Firma aufgebaut. Und er hat Geld zum Anlegen. Über das Internet stößt er 2017 auf die Firma FXC Markets und „Günther“. Günther verspricht ihm, sein Geld u. a. mit Kryptowährungen zu vermehren. Neben der Geschäftsbeziehung entwickelt sich eine Telefonfreundschaft. Bald hat Herr Weber über eine Million Euro angelegt. Dann ist Günther plötzlich nicht mehr erreichbar …

Ab 16. Juli stehen im „Ex libris“-Termin sonntags ab 16.00 Uhr sieben Folgen der „Ö1-Literaturgespräche“ auf dem Programm (Wh.: Mo., 21.00 Uhr), in denen Katja Gasser mit Autor:innen spricht - zum Auftakt mit Schriftstellerin Sabine Gruber. „Komponistinnen! – Genres in Serie“ heißt es ab 24. Juli im „Digital.Leben“-Termin (Mo.-Do., 16.55 Uhr), zu hören sind 19 Porträts weiblicher Musikschaffender mit Schwerpunkt 20. und 21. Jahrhundert. „Die Ö1 Talentebörse“ präsentiert ab 31. Juli wieder aufstrebende Künstler/innen (Mo.-Fr., 7.53 Uhr). Nähere Informationen zum Programm von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at.

