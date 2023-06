Ende von 2 Sonder-Ausstellungen im Bezirksmuseum 2

„Schutzhaus“ und „60 Jahre“ am 28.6. letztmals zu sehen: Tel. 4000/02 127

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) beleuchtet seit Ende Jänner eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Das Schutzhaus“ die Geschichte des 1995 im 2. Bezirk in der Engerthstraße 163 eröffneten „Integrationshauses“. Gezeigt wird eine Dokumentation der langjährigen Entwicklungen in Form einer „Graphic Novel“, die Elisabeth Köpl geschaffen hat. Über ein „rundes“ Jubiläum des Museums berichtet seit Mitte Februar eine zweite Sonder-Ausstellung: Der Titel der Schau lautet „60 Jahre und kein bisschen leise“. Fotografien, Texte und Plakate erinnern in den Museumsräumlichkeiten in der Karmelitergasse 9 an frühere Projekte der Bezirkshistoriker*innen. Beide Sonder-Ausstellungen gehen am Mittwoch, 28. Juni, zu Ende. An dem Tag ist letztmals zwischen 16.00 und 18.30 Uhr ein Besuch möglich. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Auskunft: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Auf ehrenamtlicher Basis tätiger Leiter des Museumsteams ist Georg Friedler. Informationen zum Bezirksmuseum Leopoldstadt publiziert der Direktor im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

