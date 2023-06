Eulenmörderprozess in Wels: abschreckende Strafen gefordert

Pfotenhilfe zieht verwaiste Eulen und Greifvögel auf

Lochen/Straß/Wels (OTS) - Am Tierschutzhof Pfotenhilfe werden jeden Frühling mehrere verwaiste Eulen und Greifvögel aufgezogen und übers Jahr auch immer wieder verunfallte oder gar angeschossene diverse Vögel gesundgepflegt. Solche Opfer illegaler Jagd wurden auch fünf Waldohreulen am 23. April 2023 in Straß (Gemeinde Pram, OÖ). Zeugen haben beobachtet, wie drei ihnen bekannte Jäger mit Schrot mehrfach gezielt und aus nächster Nähe in einen Baum schossen, bei dem sie später die Waldohreule und vier Babys samt Nest tot auffanden.



Die Verhandlung gegen die drei wegen Tierquälerei angeklagten Jäger wird am Mittwoch um 13 Uhr am Landesgericht Wels stattfinden.



Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler dazu: "Sowas macht mich wirklich wütend! Während wir Eulen und Greifvögel mühevoll retten und aufziehen, schießen andere diese streng geschützten Tiere eiskalt ab wie Tontauben! Vor allem kriege ich ein ganz mulmiges Gefühl, wenn ich an die Auswilderung unserer Waisenkinder denke. In unserer Region werden ja sogar besenderte Rotmilane vergiftet! Es muss hier endlich abschreckende Strafen geben. Das Gesetz sieht einen Strafrahmen von zwei Jahren vor, der aber bislang nur am Papier existiert und endlich einmal ausgeschöpft werden muss! Alles andere ist ja direkt eine Einladung für weitere Tierhasser."



