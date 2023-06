Die nächsten Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Haag, Perchtoldsdorf und Schwechat

St.Pölten (OTS) - Ab Mittwoch, 28. Juni, verwandelt sich der Hauptplatz von Haag für „Ella, Ella – Lysistrata“ in das antike Athen, wo streikende Frauen ihre Männer dazu bewegen wollen, dem seit 30 Jahren währenden Krieg gegen Sparte endlich ein Ende zu bereiten, indem sie die Akropolis besetzen und sich in Haushalt und Ehebett verweigern. In Szene gesetzt wurde die Komödie frei nach Aristophanes von Ruth Brauer-Kvam; die Premiere beginnt um 20.15 Uhr. Gespielt wird beim Theatersommer Haag bis 29. Juli, jeweils Donnerstag (außer 29. Juni), Freitag und Samstag sowie zusätzlich am Mittwoch, 19. Juli, ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theatersommer Haag unter 07434/44600-0, e-mail reservierung @ theatersommer.at und www.theatersommer.at.

Bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf gibt der neue Intendant Alexander Paul Kubelka am Donnerstag, 29. Juni, seinen Einstand mit seiner Inszenierung von Jakob Noltes „Don Quijote“ nach Miguel de Cervantes; Beginn ist um 20 Uhr. In der Titelrolle des Ritters von der traurigen Gestalt, der seinen heroischen Kampf gegen Windmühlen und andere Feinde kämpft und hartnäckig seine Realität gegen die „reale“ Realität behauptet, ist Gregor Seberg zu sehen. Aufführungen im Burghof von Perchtoldsdorf gibt es bis 29. Juli, jeweils Donnerstag bis Samstag und zusätzlich am Mittwoch, 19. und 26. Juli, ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf unter 01/86683-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at.

Auch die Nestroy Spiele Schwechat stehen unter neuer Intendanz:

Christian Graf zeigt ab Samstag, 1. Juli, seine Inszenierung der Posse „Eisenbahnheiraten“ von Johann Nestroy; Beginn ist um 20.30 Uhr. Im Schlosshof der Rothmühle in Schwechat/Rannersdorf gibt es dabei bis Samstag, 5. August, in bewährter Nestroy-Manier jede Menge Verwechslungen und Missverständnisse, bevor die unterschiedlichen Paare nach einigen Zugfahrten und emotionalen Entgleisungen in den Bahnhof der Ehe einfahren können. Gespielt wird jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag sowie zusätzlich am Sonntag, 23. Juli, ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Nestroy-Spielen Schwechat unter 0650/4723212, e-mail office @ nestroy.at und www.nestroy.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail info @ theaterfest-noe.at und www.theaterfest-noe.at.

