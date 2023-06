Vermittlungserfolg bei STEUP Realitäten: RENOVUM-Objekt in Penzing an RVW übergeben

Wien (OTS) - In urbaner Lage in Wien Penzing vermittelte der Investment-Makler STEUP Realitäten kürzlich ein 35 Wohneinheiten umfassendes Neubauobjekt der RENOVUM Projekt GmbH an die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW). Das hochwertige Wohnobjekt punktete durch energieeffiziente Bauweise und attraktive Infrastruktur.



Mit einem ausgezeichneten Netzwerk, Markterfahrung und höchster Diskretion gelingt es dem Wiener Investment-Makler STEUP Realitäten seit mehr als fünf Jahren, erlesene Off-Market-Objekte im Rahmen von Gesamtverkäufen zu vermitteln. Einen neuerlichen Vermittlungserfolg vermeldete das Makler-Unternehmen unlängst mit dem Verkauf eines hochwertigen Wohnneubaus in der Linzer Straße 237A / Zehetnergasse 24 im 14. Wiener Gemeindebezirk.



Das 35 Wohneinheiten umfassende Neubauprojekt des Wiener Projektentwicklers RENOVUM Projekt GmbH wurde durch STEUP Realitäten an die Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW), Österreichs führenden Anbieter für Vorsorgeimmobilien, vermittelt. Das Projekt überzeugte den Anlage-Spezialisten durch seine hervorragende Verkehrsanbindung und Infrastruktur, eine energieeffiziente Bauweise sowie hochwertige Innenausstattung.



„Die Wohneinheiten in der Linzer Straße erfüllen unsere strengen Kriterien für Vorsorgewohnungen auf ganzer Linie und bieten Anleger:innen ideales Potential für ein gesichertes Zusatzeinkommen“, betont Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der RVW, und dankt STEUP Realitäten für die vertrauensvolle und kompetente Zusammenarbeit.

Urbane Vorsorgewohnungen im 14. Bezirk

Das RENOVUM-Projekt zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards, eine gefragte Stadtrandlage, smarte Grundrisse zwischen 32 und 69 m2 sowie ein modernes Energiekonzept mit Fernwärme und Fußboden-Heizsystem aus. Fast alle Einheiten verfügen über Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen oder Eigengärten. Die Innenausstattung punktet durch Parkettböden, Feinsteinzeug-Oberflächen in den Bädern sowie Komplettküchen.



„Es macht Freude, hochwertige Objekte mit großem Zukunftspotenzial wie das in der Linzer Straße Ecke Zehetnergasse vermitteln zu dürfen. Wir danken RENOVUM und der RVW für ihr Vertrauen und die beiderseits sehr guten und konstruktiven Verhandlungen“, so Thomas Morawek, Prokurist und Spezialist für Vorsorgeprojekte von STEUP Realitäten.

Über STEUP REALITÄTEN

Das Team der STEUP REALITÄTEN verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.steup.at

