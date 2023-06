Jubiläumsfeier zu 150 Jahre Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof und 120 Jahre Saatzucht Edelhof

LR Teschl-Hofmeister: Bildungszentrum Edelhof vereint Tradition und Weitblick für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft

St.Pölten (OTS) - Gestern fanden unter sehr großer Publikumsbeteiligung die Feierlichkeiten zu den beiden Jubiläen 150 Jahre Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof und 120 Jahre Saatzucht Edelhof statt. Den ganzen Tag über wurde ein buntes Programm über Schulführungen und der Präsentation des vielfältigen Ausbildungsangebotes geboten. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnete in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Festakt. „Die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof ist seit 150 Jahren die richtige Adresse für junge Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten und leben wollen sowie einen bäuerlichen Betrieb übernehmen werden. Was 1873 als Ackerbauschule begann, findet heute als agrarisches Bildungszentrum mit zahlreichen Ausbildungssparten, die den Fokus auf die biologische und soziale Landwirtschaft richten, seine zeitgemäße Fortsetzung. Das zweite Jubiläum 120 Jahre Saatzucht Edelhof steht für Tradition und Weitblick für innovative Entwicklungen im Agrarwesen. Hier wird mit der Züchtung von klimafitten Getreidesorten gezeigt, wie man mit Zuversicht den Herausforderungen der Zukunft begegnen kann“, betont Teschl-Hofmeister, die herzlich zu den beiden Jubiläen gratuliert.

„Die Wurzeln der Fachschule Edelhof reichen mit der Errichtung des heute noch existierenden Wirtschaftshofes des Stift Zwettl bis ins 12. Jahrhundert zurück. Somit steht die Wiege der landwirtschaftlichen Bildung im Waldviertel am Edelhof. Zudem ist der Edelhof die zweitälteste Landwirtschaftsschule in Österreich“, betont Direktorin Michaela Bauer-Windischhofer. „Die Schule hat sich im Laufe der letzten 150 Jahre ständig weiterentwickelt und den Herausforderungen der sich stetig verändernden Welt gestellt. Sie vereint heute mehrere Bildungseinrichtungen unter einem Dach, in denen die Schülerinnen und Schüler auf die aktuellen Anforderungen der Berufswelt vorbereitet werden“, betont Direktorin Bauer-Windischhofer.

„Wir sind der älteste noch aktive Getreidezuchtbetrieb Österreichs und arbeiten intensiv an der Züchtung von Getreidesorten, die an die regionalen Klimabedingungen optimal angepasst und widerstandsfähig gegenüber von Krankheiten und Schädlingen sind“, betont Saatzucht-Leiterin Sissy Zechner. „Im Laufe der letzten 120 Jahre wurde die züchterische Arbeit kontinuierlich gesteigert, sodass die Saatzucht Edelhof heute international anerkannt ist und mit der Erhaltung der genetischen Sortenvielfalt einen wertvollen Beitrag leistet und somit eine nachhaltige Landwirtschaft sicherstellt“, so Pflanzenbau-Expertin Zechner.

Am Edelhof bilden die beiden Fachrichtungen „Landwirtschaft“ und „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ die Säulen der Ausbildung. Zudem runden die Sparten „Soziale Dienste“, „Sozialbetreuungsberufe“ und „Tourismus“ das Ausbildungsprogramm ab. Auch die PferdeHAK, geführt in Zusammenarbeit mit der HAK Zwettl, die Berufsschule für Land- und Forstwirtschaft sowie ein umfangreiches Kursprogramm der Erwachsenenbildung werden hier angeboten. Zudem ist die Saatzucht Edelhof ein verlässlicher Partner, was die Züchtung von regional angepassten Getreidesorten angeht.

Weitere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Mag. (FH) Dieter Kraus

