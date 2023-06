TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Montag, 26. Juni 2023, von Floo Weißmann: "Putins Niedergang"

Innsbruck (OTS) - Der Kreml wollte mit dem Angriff auf die Ukraine nicht zuletzt die eigene Macht absichern. Stattdessen destabilisiert der Krieg gegen das Nachbarland nun das eigene Regime.









Kremlchef Wladimir Putin hat mit seinem Krieg in der Ukraine in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem erreicht, was er vorgeblich wollte. Beispiel: Aus dem Versuch, die Ukraine mit Gewalt im Moskauer Orbit zu halten, wurde deren beschleunigte Integration in den Westen. Die bewaffnete Rebellion in Russland, wenn sie auch kurzlebig war, hat dieser Liste von Putin’schen Fehlleistungen nun einen weiteren prominenten Eintrag hinzugefügt.

Als ein wesentlicher Kriegsgrund von Putin gilt die Sorge um die eigene Macht. Eine Ukraine, die zu einer liberalen Demokratie westlichen Typs mutiert, hätte auch auf Russland ausgestrahlt. Davor hatten der Kremlchef, seine Mitstreiter und Nutznießer Angst. Doch ausgerechnet der Krieg, der das Regime in Moskau auf lange Sicht absichern sollte, hat es nun destabilisiert.

Hollywood hätte die Dramatik des Wochenendes kaum besser inszenieren können. Da marschieren Tausende Söldner auf die eigene Hauptstadt zu, und das in einem Land, das eine atomar bewaffnete Großmacht ist. Der Präsident muss im Fernsehen indirekt einräumen, dass der von ihm geführte Staat das Gewaltmonopol verloren hat und implodieren könnte. Und sodann einen Deal annehmen, der die Rebellen straffrei stellt. So etwas wäre für jeden Staatschef peinlich und politisch gefährlich; und das gilt besonders für einen Mann wie Putin, dessen Macht von Kontrolle und Loyalität abhängt.

Die Ereignisse vom Wochenende bilden nur den bisherigen Höhepunkt in einem monatelangen Ringen um Einfluss und um die Deutungshoheit in Moskau. Sie bekräftigen die alte Lehre, dass ein Krieg gegen einen äußeren Feind, der nicht nach Wunsch verläuft, seine zerstörerische Wirkung nach innen entfaltet. Es kann leicht sein, dass auf die Rebellion weitere Turbulenzen folgen. Putin und seine Clique haben im Kampf um ihren Machterhalt womöglich nur eine Atempause erhalten. Das schwächt auch ihre Allianzen. Verbündete müssen zunehmend hinterfragen, auf wen sie bauen.

Was das alles für die Zukunft Russlands und der Ukraine bedeutet, ist im Moment kaum abzusehen. Der Kreml könnte versucht sein, auf den Kontrollverlust mit noch mehr Härte nach innen und nach außen zu antworten – und könnte damit die inneren Widerstände noch vergrößern. Es ist nicht auszuschließen, dass die Rebellion in der Rückschau einmal als Anfang vom Ende des Regimes Putin und des Krieges in der Ukraine gilt. Es wäre aber auch falsch, Putin schon abzuschreiben. Fest steht vorerst nur: Der Kremlchef erscheint heute mehr denn je als ein Autokrat, der sich politisch übernommen hat.



