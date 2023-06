Landesrat Ludwig Schleritzko bestärkt Forderung des Landes NÖ betreffend Numerus-Clausus-Flüchtlingen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die Ausgangslage hat sich seit dem Jahr 2005 geändert, so viel steht fest. Wir haben in ganz Europa und auch in Österreich einen akuten Ärztemangel, der sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen wird. Gleichzeitig ist Fakt, dass wir in Österreich in Summe über zu wenige Ausbildungsplätze verfügen und darüber hinaus Medizinerinnen und Mediziner ausbilden, die zum Großteil innerhalb weniger Jahre nach ihrem Studienabschluss abwandern und somit in unseren Kliniken als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Daher ist es legitim zu fordern, dass für Medizinstudierende aus dem Ausland bei uns die gleichen Zulassungsvoraussetzungen gelten sollen wie in ihrem Heimatland. Das ist eine Stellschraube an der wir drehen können und müssen, damit wir weiterhin die beste medizinische und pflegerische Versorgung in unserem Land garantieren können“, so der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

