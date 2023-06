Stocker an Kickl: „Innenminister Karner schafft das, was Kickl nie gelungen ist“

Laut der aktuellen Asylstatistik sind die Asylzahlen weiter rückläufig – die Asylbremse wird weiter angezogen

Wien (OTS) - „Innenminister Gerhard Karner schafft das, was dem radikalisierten FPÖ-Obmann Herbert Kickl nie in dieser Funktion gelungen ist – nämlich die Asylzahlen nachhaltig zu senken. Entgegen aller Behauptungen Kickls stellt man glasklar fest: Die einzige Zahl, die steigt, ist die der Außerlandesbringungen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf die heutigen Behauptungen von Herbert Kickl, und führt weiter aus: „Sieht man sich den Vergleichsmonat Mai 2022 an, so sehen wir einen Rückgang der Asylanträge um rund 28 Prozent. Der Vergleich macht auch in der Gesamtbilanz sicher: Die Asylanträge in den ersten fünf Monaten sind heuer im Gegensatz zum Vorjahr um 20 Prozent zurückgegangen. Hier entfalten die vom Innenminister gesetzten Maßnahmen volle Wirkung und die Asylbremse wird weiter angezogen. Und das ist auf das Bündel der Maßnahmen zurückzuführen und dazu zählen nicht nur die konsequente Schlepperbekämpfung und die Grenzraum- und Grenzpunktkontrollen des Innenministeriums, sondern auch die internationalen Kooperationen und die beschleunigten Asylverfahren – alles Meilensteine, die Innenminister Karner auf den Weg gebracht hat“, schließt Stocker.



