FPÖ - Seidl: Hacker muss nun endlich seinen Sessel räumen

Zustände im Wiener Gesundheitssystem werden immer prekärer

Wien (OTS) - „Bürgermeister Ludwig muss nun endlich handeln und seinen glücklosen Stadtrat Hacker ersetzen“, fordert zum wiederholten Mal der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl. „Falls der geplante Streik am 30.6 in der Klinik Ottakring stattfindet, heißt er für Hacker endgültig ‚time to say goodbye‘. Bereits viel zu lange hat der als Räuber Rathausplatz bekannte Bürgermeister Michael Ludwig seine schützende Hand über seinen Chaos-Stadtrat gehalten. Damit muss nun Schluss sein.“



Dauerstreit mit der Wiener Ärztekammer, Streiks des medizinischen Personals, Betten- und Stationssperren, zahlreiche fehlende und heillos überforderte Ärzte und Pfleger, weiterhin monatelange Wartezeiten auf geplante Operationen und stundenlange Wartezeiten in den Spitalsambulanzen, jede Woche eine Gefährdungsanzeige, Gangbetten als Normalzustand, ein vernichtender Bericht des Patientenanwaltes, unfähige hochdotierte Manager im Wiener Gesundheitsverbund, ein Chaos bei der Wiener Mindestsicherung und vieles mehr - das ist die traurige Bilanz Hackers.

„Jeder einzelne dieser Problemfälle würde in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen die sofortige Entlassung des Verantwortlichen nach sich ziehen. Aber Wien ist anders - hier kann ein unfähiger Stadtrat weiterhin bis zum Sankt Nimmerleinstag ohne Konsequenzen herum dilettieren und weiter abkassieren. Die steuerzahlenden Wiener haben ein Recht auf das beste Gesundheits- und Sozialsystem. Durch die Unfähigkeit Hackers und seiner bestbezahlten Manager wird die aktuelle Situation aber täglich noch prekärer. Deshalb muss Ludwig nun schnellstens handeln“, schließt Seidl.



