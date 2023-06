AK Preismonitor: Preisalarm bei günstigen Lebensmitteln!

Preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel stiegen im Jahresvergleich im Durchschnitt um 17 Prozent

Wien (OTS) - Billige Lebens- und Reinigungsmittel kosten jetzt durchschnittlich um rund 17 Prozent mehr als noch im vor einem Jahr. Einzelne Produkte sind sogar spürbar teurer geworden – etwa Pizza bis zu 85 Prozent. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern.

Einmal ein schnelles Essen – eine Pizza oder Fischstäbchen mit Pommes? Ein Einkaufskorb mit preiswertesten Produkten kostete im Juni 2022 noch durchschnittlich knapp 63 Euro, nun im Schnitt rund 74 Euro. Vor zwei Jahren zahlten Konsument:innen für diesen Einkaufskorb noch 52 Euro. Für viele preisgünstige Lebensmittel müssen Konsument:innen weiterhin tief ins Geldbörsel greifen. Einzelne Produkte sind im Juni-Jahresvergleich sogar stark teurer geworden

So viel mehr kosten nun Pizza, Zucker & Co. – zehn Beispiele (Durchschnittspreise in Euro, Grundpreise, Teuerung gerundet)

Produkt Juni 2022 Juni 2023 Teuerung

Pizza Margherita 2,52 4,66 + 85 %

Marillenmarmelade 1,56 2,80 + 80 %

Feinkristallzucker 0,82 1,42 + 74 %

Pommes Frites 1,25 1,92 + 54 %

Kartoffeln 0,72 1,01 + 40 %

Fischstäbchen 4,36 6,04 + 39 %

Langkornreis 0,92 1,22 + 33 %

Sonnenblumenöl 2,05 2,68 + 31 %

Käse (Gouda) 5,96 7,77 + 30 %

Zahnpaste 0,65 0,93 + 42 %

Es gibt auch gute Nachrichten für Konsument:innen: Diskonter sind günstiger als Supermärkte. Der Einkaufskorb kostete im Juni 2023 in Supermärkten um durchschnittlich zwölf Prozent mehr als bei Diskontern.

Weniger zahlen heißt es nun für Teebutter (minus rund 26 Prozent), griffiges Mehl (minus rund neun Prozent), Salatgurken (minus rund acht Prozent) und Tafeläpfel (minus vier Prozent).

Diese Produkte kosteten im Juni 2023 in allen geprüften Supermärkten und Diskontern gleich viel: Mineralwasser, Dosenbier, Orangesaft, Cola, Vollmilch, Teebutter, Fruchtjoghurt, Eier, Mehl, Vollmilchschoko, Penne, passierte Tomaten, Tafelessig und Katzenfutter.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat Ende Mai bis Anfang Juni 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in sieben Supermärkten und Diskontern in Wien erhoben. Die Geschäfte: Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl. Bei den ausgewählten Produkten erhob die AK das preiswerteste, erhältliche Produkt (also das mit dem günstigen Grundpreis). Aktionen sind berücksichtigt, nicht aber Kund:innenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/preismonitor.

