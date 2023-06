Gäste- und Themenupdate bei "Links Rechts Mitte": Machtkampf um Moskau: Steht Russland vor dem Bürgerkrieg?

Morgen, Sonntag, den 25.06.2023 ab 21:55 Uhr bei ServusTV

Salzburg/Wals (OTS) - Die Lage in Russland spitzt sich zu: Wagner-Führer Jewgeni Prigoschin probt den Aufstand. In der Nacht brachte er einen Stützpunkt in Rostow in seine Gewalt, jetzt marschiert er nach Moskau. Russlands Machthaber Wladimir Putin spricht von Verrat und lässt den Zug bombardieren, auch Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow rückt zur Unterstützung Putins an. Wer wird sich im Machtkampf um Moskau durchsetzen? Droht das größte Land der Erde gar in einen Bürgerkrieg gezerrt zu werden? Wie wirkt sich der innerrussische Konflikt auf den Krieg in der Ukraine aus? Und was bedeutet es für uns im Westen, sollte Prigoschin sich behaupten und am Ende Armee und Atomsprengköpfe unter seine Kontrolle bringen?

Darüber diskutiert Moderator Michael Fleischhacker mit

dem FPÖ-nahen Kommunikationsberater Heimo Lepuschitz ,

, der langjährigen Moskau-Korrespondentin des ORF Susanne Scholl ,

, dem Politikanalysten und Osteuropa-Spezialisten Alexander Dubowy und

und dem Militärexperten Walter Feichtinger.

"Links Rechts Mitte - Duell der Meinungsmacher".

