Putschversuch in Russland? Ganztägige PULS 24 Sondersendungen am Samstag und Sonntag

Wien (OTS) - Die Ereignisse überschlagen sich in Russland: Der Führer der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kritisierte den Krieg in Russland und kündigte einen Aufstand der von ihm geführten Truppen an. Am Samstag ordnete der russische Präsident Putin nun eine "Bestrafung" von Anführern der Aufständischen an, den ehemaligen Verbündeten Prigoschin bezeichnete er als "Verräter".

PULS 24 hat bereits heute Morgen als erster österreichischer TV-Sender sein Programm geändert und berichtet in ausführlichen Sondersendungen am Samstag (24. Juni) und Sonntag (25. Juni) täglich von 08:30 bis 22:00 Uhr LIVE und ordnet die sich überschlagenden Ereignisse ein. Neben Live-Schalten nach Kiew und Moskau lässt PULS 24 zahlreiche Expert:innen im Studio zu Wort kommen und zeigt alle nationalen sowie internationalen Reaktionen und Entwicklungen.

Zu Gast am heutigen Samstag sind unter anderem Militärexperte Gerald Karner, Bundesheer-Offizier Albin Rentenberger, der außenpolitische Sprecher der NEOS, Helmut Brandstätter, Völkerrechtler Ralph Janik sowie die Journalisten Raimund Löw, Robert Treichler und Christian Ultsch. Via Skype zugeschalten sind der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy live aus Kiew und der freie Journalist Stefan Schocher.

Morgen, Sonntag, sind Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott, die ehemalige Moskau-Korrespondentin Susanne Scholl, der Journalist Thomas Seifert und die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, zu Gast.

Puls24.at berichtet LIVE und aktuell über die Ereignisse.

Putschversuch in Russland? Ganztägige PULS 24 Sondersendungen am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, ab 08:30 Uhr auf PULS 24 und Joyn

