Babler, Breiteneder und Seltenheim gratulieren Sven Hergovich zur Wahl zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Niederösterreich

Babler: „Kämpfen Seite an Seite mit Sven Hergovich für ein leistbares Leben“ – Dank an Franz Schnabl für großen Einsatz für die Sozialdemokratie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim gratulieren Sven Hergovich, der heute, Samstag, am ao. Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich mit 96,2 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt wurde. „Sven Hergovich ist eines der größten politischen Talente in unserem Land. Er hat mit seinem Pilotprojekt im Marienthal ein international höchst anerkanntes Modell einer Arbeitsplatzgarantie gestartet. Genau hier werden wir ansetzen und konkrete Pläne für Gesamtösterreich ausarbeiten, um das Leben der Menschen zu verbessern. Denn Arbeitnehmer*innen sind keine Bittsteller*innen, sondern haben Rechte!“, so Babler. „Gemeinsam starten wir das Comeback der SPÖ. Wir kämpfen Seite an Seite für ein leistbares Leben, kostenlose ganztägige Kinderbetreuung, die Stärkung ländlicher Regionen und eine gerechte Verteilung des Wohlstands im ganzen Land!“, betont Babler, der sich bei Franz Schnabl für dessen großen Einsatz für die Sozialdemokratie bedankt. ****

Breitender und Seltenheim betonen: „Die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich bedeutet massive Rückschritte für die Bevölkerung. Als offensive Sozialdemokratie stemmen wir uns mit vereinter Kraft und Leidenschaft gegen den Rechtsruck, neoliberale Kürzungsphantasien und die Aushöhlung von Menschenrechten. Gemeinsam mit Sven Hergovich und der SPÖ Niederösterreich sind wir ein progressives Gegenmodell zu Schwarz-Blau und sorgen mit unserer sozialen Politik für Gerechtigkeit im Land.“ (Schluss) ls/up

