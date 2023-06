Berufsfeuerwehr Wien sorgt für Sicherheit am Donauinselfest

Das Donauinselfest hat sich längst zu einem Fixtermin im Wiener Sommer entwickelt. Auch heuer bietet das Festprogramm für alle Altersgruppen und für jeden Musikgeschmack das richtige Angebot. Ich danke der Berufsfeuerwehr Wien für ihren Einsatz, der zu einem sicheren Inselfeeling beiträgt Feuerwehrstadtrat Peter Hanke

Wien (OTS) - Seit gestern ist das Donauinselfest, das heuer zum 40. Mal stattfindet, im vollem Gange. Und auch heuer wird die Berufsfeuerwehr Wien wieder maßgeblich zur Sicherheit der erwarteten Millionen Besucher*innen beitragen. Die Feuerwehr wird mit Personal, Fahrzeugen, Booten und Geräten auf dem mehrere Kilometer langen Festgelände, der Neuen Donau, dem Donaustrom und im Umfeld präsent sein. So ist gewährleistet, dass im Fall der Fälle rasch geholfen werden kann.

Gerade bei Veranstaltungen mit sehr vielen Besucher*innen sind rasche Interventionszeiten und kurze Wege wichtig. Durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr kann bei der größten Open-Air-Veranstaltung Europas rasch und effizient auf unterschiedliche Anforderungen – sowohl an Land als auch am Wasser – reagiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf den angrenzenden Gewässern. Aus diesem Grund sind Einsatztaucher und Feuerwehrboote mit Besatzung ständig vor Ort. Auf der Donauinsel selbst werden die Feuerwehrleute unter anderem im Bereich der Sicherheitsinsel stationiert sein und damit in der Lage sein während der gesamten Veranstaltungszeit rasche Hilfe leisten zu können.

