#dif23: Festivalfreitag mit fulminantem Abschluss

Der #dif23 Freitag ist erfolgreich über die Bühne gegangen! Wiens Bürgermeister betont die Bedeutung des Fests gerade an diesem Abend für die jungen Menschen in der Stadt.

Wien (OTS/SPW) - Nachdem sich Wind und Regen auf der Donauinsel am Abend legten, startete das Donauinselfest mit bester Stimmung und einem Programm der Superlative in den ersten Festivaltag, der dem diesjährigen Motto #momentewiediese schließlich voll und ganz gerecht wurde. Allein beim Headliner RAF CAMORA feierten unzählige begeisterte Fans, die sich in großen Mengen recht spät auf den Weg auf die Donauinsel machten.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „ Wir haben heute das friedlichste Fest aller Zeiten erlebt. Ich darf mit voller Freude sagen, dass wir stolz auf die Wienerinnen und Wiener sind für diesen Zusammenhalt und diese Solidarität. Heute hat eines der größten Konzerte stattgefunden und wir haben gemeinsam unsere Acts und unsere Stadt gefeiert. Ich möchte mich vor allem bei der Wiener Jugend bedanken – nach diesen schwierigen Zeiten bin ich froh, dass wir heute etwas zurückgeben konnten und ein solch großartiges Fest erlebt haben, bei dem alle nach dem Feiern friedlich nach Hause gegangen sind. So geht Wien und so geht Donauinselfest. “

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Die Begeisterung nach dem ersten Tag des 40. Donauinselfestes ist riesig! Hochkarätige Künstler*innen und ein unfassbar tolles Publikum haben heute am Donauinselfest für herausragende Stimmung gesorgt und gleichzeitig gezeigt, wie man respektvolles Miteinander lebt. Wir freuen uns, dass wir den Besucher*innen unvergessliche Momente bescheren konnten und damit morgen und übermorgen weitermachen. “

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Dank des ausgeklügelten Sicherheitskonzepts, das mit den Behörden entwickelt wurde, konnte ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. “

Die Wiener Stadtregierung, Andreas Babler und Klaudia Tanner am #dif23

Auch die Wiener Stadtregierung ließ es sich nicht nehmen, in den Genuss der Festivalstimmung zu kommen. So besuchten Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Barbara Novak heute Nachmittag mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Finanzstadtrat Peter Hanke und Verkehrsstadträtin Ulli Sima die Arbeitsweltinsel. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler stattete der Insel ebenso einen Besuch ab. Die Action und Fun Insel, die vom österreichischen Bundesheer mit einem umfangreichen Action-Angebot bespielt wird, haben Barbara Novak und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Freitag besucht.

Jubiläen, bunte Programmvielfalt und Acts, Acts, Acts!

Auf der Wien Energie / radio fm4 Festbühne eröffnete die Rock The Island Contest-Gewinnerin 2023 RAHEL das Programm des größten Freiluftfestivals Europas bei freiem Eintritt. Es folgten MOLA, Paula Hartmann und GreeeN, bis am Abend der Headliner RAF CAMORA eine unglaubliche Bühnenshow inklusive mehrerer Gäste wie Yung Hurn veranstaltete. Wiener Wahnsinn und Wir 4 sorgten unter anderem auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne für gute Stimmung.

Auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne machten unter anderem Glockenbach und Fat Tony die Nacht zum Tag. Auf der Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne war mit der Jazz Gitti und Wencke Myhre & Band ein hochkarätiges Line-up zu sehen. Ganz im Sinne des Jubiläums gaben Elisabeth Engstler & Band mit ihrem Special-Guest die Mayerin dort ein Jubiläumsmedley zum Besten. Die Mayerin war damit pünktlich zum gestrigen Release-Datum ihres dritten Albums, das sie vor Ort für ihre Fans direkt signierte, zu Gast am #dif23. Auf der FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne waren The Untouchables, Dennis Jale & Niddl & Andy Lee Lang - The Rockin' Three und Viennese Ladies am Start.

Vielfältiges Angebot für die junge Generation

Besonders Jugendlichen, die während der Pandemie und jetzt auch aufgrund der Teuerung besonders leiden, gibt das Donauinselfest mit einem kostenlosen Zugang zu Acts wie RAF CAMORA oder auch dem K-Pop Schwerpunkt im ORF III Kulturzelt mit dem K-Pop World Festival Austria und der K-Pop After Party etwas zurück. Aber nicht nur in Sachen Freizeit und Fun steht das DIF der jungen Generation zur Seite, sondern auch in beratender Funktion. Beispielsweise mit der Sozialberatung für Studierende bei der Friedensbühne, die heute stattgefunden hat und auch morgen angeboten wird, oder mit den Recruiting-Areas auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf und der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau, die morgen öffen. Dort sind namhafte Unternehmen und Organisationen auch auf der Suche nach jungen, motivierten Menschen, die bereit sind, ins Berufsleben einzusteigen. Ebenso ist das Österreichische Bundesheer auf der ACTION & FUN Insel offen für junge Personen, die sich für eine berufliche Karriere bei ihnen interessieren.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

