TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Tiefer geht’s immer" von Peter Nindler

Ausgabe von Samstag, 24. Juni 2023

Innsbruck (OTS) - Die rote Spaltung in Innsbruck passt in die politische Tradition der Landeshauptstadt. Parteien zerfallen in Einzelinteressen, jeder agiert gegen jeden. Kein Wunder, wenn die Beteiligung bei der Kommunalwahl 2024 wohl unter 50 Prozent sinken wird.





Was ist bloß in der Innsbrucker Stadtpolitik los? Sie offenbart wirklich ein schauriges Bild von fehlender politischer Verantwortung, in dem je nach Föhn­lage jeder gegen jeden agiert und intrigiert. Dass sich die Innsbrucker SPÖ zehn Monate vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in die Luft sprengt, ist deshalb nur konsequent, denn die städtischen Genossen sind bereits seit Jahren heillos zerstritten, bei der Landtagswahl im Vorjahr büßte die Sozialdemokratie in Innsbruck satte vier Prozentpunkte ein. Erfolg sieht anders aus.



Zugleich passt die rote Spaltung ins kommunalpolitische Bild der Landeshauptstadt. Die Zersplitterung hat Tradition, selbst in der SPÖ. So forderte das Soziale Innsbruck im Jahr 2000 die Stadt-SPÖ heraus und war danach bald wieder Geschichte. Seit Jahrzehnten erfolgt die Fragmentierung des politischen Systems. Weil in Gemeinden oder Städten die Partei noch weniger bindet, als es heute ohnehin der Fall ist. Die Werte- und Gesinnungsgemeinschaft wird von Einzel­interessen abgelöst. Können die Funktionäre nicht mehr miteinander, dann spaltet sich eben eine Gruppierung ab. Von wegen Ideo­logie, das Persönliche eint oder trennt. Vor allem auch im bürgerlichen Lager.



Weil er sich mit ÖVP-Bürgermeister Alois Lugger überworfen hatte, gründete der Anwalt Willi Steidl 1971 den Tiroler Arbeitsbund. Bis zum Stadtrat konnte sich Steidl politisch hocharbeiten. Der spätere Landeshauptmann Herwig van Staa geriet mit Luggers Nachfolger Romuald Niescher bzw. der Stadt-ÖVP über Kreuz und katapultierte sich mit „Für Innsbruck“ 1994 ins Bürgermeister-Amt. Die Blauen zerstritten sich seinerzeit mit Rudi Federspiel, der bis zur Wiedervereinigung mit den Freiheitlichen 2018 diese in den Schatten gestellt hat. Im Vorjahr traf es auch die Grünen: Drei Gemeinderatsmitglieder kehrten Bürgermeister Georg Willi den Rücken und wollen jetzt mit dem „Lebenswerten Innsbruck“ die besseren Grünen sein.



Doch zurück zur SPÖ: Die Genossen haben es in den vergangenen Jahren verabsäumt, die (konfliktträchtigen) Schwächen von ÖVP und „Für Innsbruck“ sowie das teils stümperhafte Agieren der grünen Mehrheitsfraktion im Allgemeinen sowie von Bürgermeister Willi im Besonderen auszunützen. Seit Freitag sind sie nicht einmal mehr ein Gemeinderatsklub. Tiefer geht’s nimmer, hätte man geglaubt und wurde prompt eines Besseren belehrt.





Insgesamt dürfen sich die Parteien 2024 nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung von katastrophalen 50,4 Prozent vor fünf Jahren noch weiter in den Keller rasselt. Warum sollte es nach dem politischen Dauerstreit auf allen Ebenen auch anders sein.





