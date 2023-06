Hagelversicherung: Unwetter schädigten erneut die Landwirtschaft

Kärnten, Steiermark und Burgenland: 1,6 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, am 23. Juni 2023): Eine Kaltfront hat heute die erste Hitzewelle beendet. Die Umstellung ist aber mit teils heftigen Gewittern einhergegangen. So zog am Nachmittag von Kärnten eine Unwetterfront weiter in die Steiermark und das Burgenland. „Binnen 48 Stunden ist die heimische Landwirtschaft erneut durch schwere Unwetter geschädigt worden. Starkregen und Hagel schädigten insbesondere Ackerkulturen und das Grünland in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland. Es entstand in den drei Bundesländern ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,6 Millionen Euro“, so der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Mario Winkler. Positiv ist, dass sich laut Meteorologen das Wetter am Wochenende unter zunehmendem Hochdruckeinfluss beruhigt.

Schadendetails für Kärnten:

Betroffene Bezirke: Völkermarkt, Wolfsberg, St. Veit an der Glan

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Soja, Getreide), Grünland

Betroffene Agrarfläche: 4.100 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Kärnten: 600.000 Euro

Schadendetails für die Steiermark:

Betroffene Bezirke: Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Getreide), Grünland

Betroffene Agrarfläche: 5.700 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Steiermark: 700.000 Euro

Schadendetails für das Burgenland:

Betroffener Bezirk: Mattersburg

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen (Mais, Soja, Getreide, Zuckerrübe), Obst

Betroffene Agrarfläche: 1.400 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft im Burgenland: 300.000 Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden ihre Schäden im Portal der Österreichischen Hagelversicherung.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Hubert Gernig, Landesdirektor Kärnten, M. 0664 281 83 76, gernig @ hagel.at

Ing. Josef Kurz, Landesdirektor Steiermark, M. 0664 827 20 56, kurz @ hagel.at

Dipl.-Ing. Günther Kurz, Landesdirektor Burgenland, M. 0664/281 83 75, g.kurz @ hagel.at

Dr. Mario Winkler, Pressesprecher, M. 0664 827 20 67, m.winkler @ hagel.at, www.hagel.at