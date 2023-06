„IM ZENTRUM“: Höhenflug und Tiefenrausch – Wieviel Abenteuer darf sein?

Am 25. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Schicksal des im Nordatlantik vermissten Tauchboots „Titan“ hat tagelang Menschen weltweit bewegt. Mittlerweile ist es traurige Gewissheit: Das Boot dürfte implodiert sein. Alle fünf Menschen an Bord sind tot, unter ihnen Geschäftsleute, die für den Erkundungstrip zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ eine hohe Summe bezahlt haben. Was motiviert Menschen dazu, lebensgefährliche Abenteuer wie dieses einzugehen? Wie weit spielen Exklusivität und Nervenkitzel eine Rolle? Auch in verschiedenen Extremsportarten sind Sportlerinnen und Sportler bereit, an ihre Grenzen zu gehen. Wo ist der schmale Grat zwischen sportlicher Höchstleistung und unvernünftigem Wagnis? Was bringt Menschen dazu, sich in Extremsituationen zu begeben?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 25. Juni 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Arthur Loibl

Unternehmer, ehem. Passagier der „Titan“

Brigitte Saar

ZDF-Reporterin und Titanic-Expertin

Toni Innauer

ehem. Skispringer, Sportexperte und Autor

Lisa Buchner

Extremsportlerin, Wingsuit-Springerin

Leo Hillinger

Winzer und Unternehmer

Martin Gurdet

Bundesverband Bergrettung

