CEU verleiht afghanischen Frauen und Mädchen den CEU Open Society Prize

Wien (OTS) - Afghanische Frauen und Mädchen, die mutig gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung kämpfen und sich für die Bildung von Frauen einsetzen, haben eine transformative Wirkung auf ihre Gemeinschaften und die Gesellschaft. Sechs herausragenden Frauen, die sich in diesem Kampf engagieren - Summia Tora, Pashtana Durrani, Munisa Mubariz, Tamana Zaryab Paryani, Aydin Sahba Yaqouby und Zeba Mirzayee – wird der CEU Open Society Prize 2023 verliehen. Sie werden den Preis am 23. Juni bei der 32. Abschlussfeier der Central European University (CEU) in Wien, Österreich, entgegennehmen.

„ In einer Welt, die von Patriarchat und Gewalt gegen Frauen geplagt ist, hat der unbeugsame Geist so vieler afghanischer Frauen und Mädchen die Mauer des Schweigens und der Angst durchbrochen, um den Anliegen und Hoffnungen von Frauen auf der ganzen Welt Ausdruck zu verleihen “, sagte CEU-Präsidentin und Rektorin Shalini Randeria. „ Als Vertreterinnen einer neuen Generation afghanischer Aktivistinnen haben unsere Preisträgerinnen viele Menschen durch ihre unermüdliche Arbeit und das Engagement für die offene Gesellschaft bei der Förderung der Rechte und des Wohlergehens von Frauen und Mädchen in ihrem Land inspiriert. Ihr unerschütterliches Engagement im Kampf gegen geschlechtsspezifische Ungerechtigkeit bedarf dringend unserer Unterstützung. Sie sind ein leuchtendes Beispiel dafür, was man mit Leidenschaft und Entschlossenheit erreichen kann, wenn man sich für die Bildung von Frauen einsetzt. “

Mit ihrer Vision, ihrem Mut und ihrer Führungsstärke stehen die Preisträgerinnen für einen anhaltenden Kampf für den Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan.

Pashtana Durrani, eine afghanische Feministin, Aktivistin und Pädagogin, ist die Gründerin von LEARN Afghanistan, einer Basisorganisation, die das allererste digitale Schulnetzwerk des Landes aufgebaut hat und 7000 Mädchen und Jungen in Kandahar, die keinen sicheren Zugang zu Schulen hatten, Bildung bietet.

Munisa Mubariz ist eine Aktivistin für Frauenrechte und die Zivilgesellschaft, die vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan als Direktorin für Monitoring und Evaluierung im Finanzministerium des Landes tätig war. Angesichts der Unterdrückung durch die Taliban gründete Munisa zusammen mit anderen Aktivistinnen eine starke Frauenbewegung, die mehrere Demonstrationen in Kabul und den Provinzen organisierte und sich durch Medieninterviews, soziale Medien und Proteste im ganzen Land Gehör verschaffte.

Tamana Zaryab Paryani ist eine politische Aktivistin und Journalistin, die als Symbol für den Kampf der Frauen in Afghanistan gilt und für ihre furchtlosen Demonstrationen gegen die Taliban-Herrschaft bekannt ist. Tamana, die zusammen mit ihren vier Schwestern fast einen Monat lang inhaftiert war, lebt heute in Deutschland, wo sie sich weiterhin für die Menschenrechte, insbesondere für die Rechte der Frauen, einsetzt und die von den Taliban begangenen Gräueltaten aufdeckt.

Summia Tora ist die Gründerin des Dosti-Netzwerks, einer Organisation, die sich für verfolgte Afghan*innen einsetzt, indem sie ihnen wichtige Ressourcen für eine weltweite Neuansiedlung zur Verfügung stellt und diejenigen unterstützt, die in Afghanistan bleiben. Durch Partnerschaften mit Organisationen wie der Weltbank, dem Malala Fund, den Vereinten Nationen und Schmidt Futures setzt sie sich weltweit für Bildung ein, mit besonderem Augenmerk auf Flüchtlinge, Frauen und Mädchen in Notsituationen.

Aydin Sahba Yaqouby ist eine junge Frau aus Afghanistan, die sich seit der Machtübernahme der Taliban als Bildungsaktivistin für das Recht afghanischer Mädchen auf Bildung einsetzt. Sie hat eng mit dem Malala Fund und der UNESCO zusammengearbeitet und auf mehreren hochrangig besetzten Veranstaltungen gesprochen, um der internationalen Gemeinschaft und den politischen Entscheidungsträger die Priorität dieses Themas näherzubringen. Aydin organisiert auch Online-Kurse für Mädchen in Afghanistan.

Zeba Mirzayee ist ausgebildete Englischlehrerin und Leiterin des Learning Center in Kabul, das eine Reihe von Fächern für Schüler*innen anbietet, die keine finanziellen Mittel haben, um für ihre Bildung zu bezahlen; dazu gehören auch kostenlose Alphabetisierungskurse für Frauen, Mädchen und Jungen.

Der CEU Open Society Prize ist die höchste Auszeichnung der Universität, die jährlich an eine Einzelperson oder eine Gruppe in Anerkennung ihres außergewöhnlichen Engagements für die Ideale einer offenen Gesellschaft verliehen wird. Der Preis wurde erstmals 1994 an Sir Karl Popper verliehen. Zu den weiteren Preisträger*innen gehören die Literaturnobelpreisträgerin 2015 Swetlana Alexijewitsch, die medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, der siebte Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan, der Präsident der Tschechischen Republik Vaclav Havel und der ehemalige Gesundheitsminister von Kerala, Indien, K.K. Shailaja Teacher. Der letztjährige Preisträger war die Ukraine 5 AM Coalition.

Die CEU ist den Werten der Demokratie, des Friedens und der Gerechtigkeit verpflichtet und steht in Solidarität mit den Frauen und Mädchen in Afghanistan. Derzeit studieren an der Universität zwölf Studierende aus Afghanistan (sechs Frauen und sechs Männer). Die CEU ist sowohl ein anerkanntes Zentrum für das Studium wirtschaftlicher, historischer, sozialer und politischer Herausforderungen als auch eine Quelle der Unterstützung für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften, in denen die Menschenrechte und die Menschenwürde geachtet werden. In den drei Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat die CEU mehr als 18.000 Student*innen ausgebildet, die sich derzeit in fast 150 Ländern aufhalten. Darunter sind 56 Absolvent*innen aus Afghanistan (16 Frauen und 40 Männer).

An der CEU hat die Threatened Scholars Integration Initiative (TSI) des Open Society University Network (OSUN) im Laufe der Jahre zu zwölf Vollstipendien für afghanische Studierende beigetragen und unterstützt zwei afghanische CEU-Absolventinnen, die derzeit als Forschungs- und Lehrassistentinnen an der Universität tätig sind. Nach der Machtübernahme durch die Taliban im Jahr 2021 konnten dank der gemeinsamen Anstrengungen der OSUN-Partner und der Open Society Foundations rund 200 Studierende aus Afghanistan evakuiert werden. Derzeit sind über 450 Afghan*innen in Bachelor- und Masterstudiengängen an OSUN-Campusstandorten von Bischkek bis Berlin, Wien und New York eingeschrieben.





Die Central European University (CEU) ist eine der internationalsten Universitäten der Welt. Ihr einzigartiger Gründungsauftrag macht sie zu einem anerkannten Zentrum für die Erforschung wirtschaftlicher, historischer, sozialer und politischer Herausforderungen und zu einer Quelle der Unterstützung für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften, die die Menschenrechte und die Menschenwürde achten. Die CEU ist in den Vereinigten Staaten und Österreich akkreditiert und bietet englischsprachige Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien in den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften, Recht, Umweltwissenschaften, Management und öffentliche Administration an. An der CEU sind mehr als 1.500 Studierende aus über 100 Ländern immatrikuliert, die Lehrkräfte kommen aus über 50 Ländern.

Im Jahr 2019 zog die CEU von Ungarn nach Österreich um, da die ungarische Regierung ihr die Möglichkeit entzog, dort in den USA akkreditierte Abschlüsse auszustellen. Infolgedessen bietet die CEU alle ihre Studiengänge in Wien an und bleibt mit ihrem CEU Democracy Institute, dem Institute for Advanced Study, der CEU Summer School und dem Vera and Donald Blinken Open Society Archives (OSA) sowie mit ihren öffentlichen Bildungsprogrammen und Vorträgen in ungarischer Sprache in Budapest präsent.

Summia Tora ist die Gründerin von Dosti Network, einer Organisation, die sich für die Stärkung verfolgter Afghan*innen einsetzt und ihnen wichtige Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung stellt. Als Afghanin, die die Vertreibung am eigenen Leib als Flüchtling erfahren hat, kennt Summia die Herausforderungen, mit denen Vertriebene konfrontiert sind, aus nächster Nähe. Dies treibt sie an, sich aktiv für das Resettlement von Flüchtlingen einzusetzen und sich für die Bildung von vertriebenen Schüler*innen zu engagieren.

Als Reaktion auf den Sturz der afghanischen Regierung im Jahr 2021 und die eigenen Erfahrungen, die Summia mit Vertreibung machte, startete das Dosti Network eine globale Initiative, um Afghan*innen mit wichtigen Ressourcen für das Resettlement weltweit in Verbindung zu bringen und diejenigen zu unterstützen, die in Afghanistan bleiben. Diese umfassende Initiative konzentriert sich auf die Bereiche Einwanderung, Unterbringung, Gesundheitsversorgung und Bildung mit dem Ziel, das Leben der verfolgten Menschen deutlich zu verbessern. Da sie die transformative Kraft der Bildung erkannt hat, arbeitet Summia mit Organisationen wie der Weltbank, dem Malala Fund, den Vereinten Nationen und Schmidt Futures zusammen. Durch diese Partnerschaften setzt sie sich unermüdlich für Bildung auf globaler Ebene ein, mit besonderem Augenmerk auf Flüchtlinge, Frauen und Mädchen in Notsituationen.

Summia ist die erste Rhodes-Stipendiatin aus Afghanistan und hat an der Universität Oxford einen Master-Abschluss in öffentlicher Administration und internationalem Recht der Menschenrechte erworben. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihr Engagement für ihre Sache haben ihr prestigeträchtige Auszeichnungen eingebracht, darunter die Ernennung zum Echoing Green Fellow, zum Forbes 30 Under 30 Honoree und zum Empfänger des Davis Peace Prize. Ihre inspirierende Reise hat das Publikum in ihren Bann gezogen und wurde in renommierten Medien wie der New York Times, BBC, The Economist und NPR veröffentlicht.

Pashtana Durrani ist eine afghanische Feministin, Aktivistin und Pädagogin. Im Alter von 21 Jahren gründete sie bereits LEARN Afghanistan, das allererste digitale Schulnetzwerk des Landes. Durch die Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 ins Exil gezwungen, ist sie derzeit Gaststipendiatin am Wellesley Centers for Women in den USA und kümmert sich weiterhin um die Bildung hunderter Mädchen in Afghanistan, obwohl diese derzeit nicht zur Schule gehen dürfen, und vermittelt ihnen neben konkreten Fertigkeiten auch Inhalte eines Standardlehrplans. Pashtana ist eine regelmäßige Kommentatorin in Fernsehen und Radio, Artikel und Profile erschienen u. a. bei PBS , BBC , Elle (auf Französisch), Der Spiegel (auf Deutsch) und Wellesley College. Während ihrer Zeit in Wellesley setzt Pashtana ihre Forschungen über Frauenbildung und die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen fort.

Pashtana wurde vom Malala Fund für ihre herausragende Arbeit zur Förderung der Bildung afghanischer Mädchen zum Global Education Champion ernannt. Die BBC hat sie als eine der 100 most influential women 2021 nominiert und sie wurde auch in die #Times100talks 2022 aufgenommen. Pashtana ist Mitglied der Feminist Education Coalition der UNGEI; sie ist Aspen New Voices Fellow und erhielt 2021 den Tallberg-SNF-Eliasson Emerging Leader Preis. Zuvor war sie als globale Jugendvertreterin für Amnesty International und als Vorstandsmitglied des Lenkungsausschusses für die Globale Umweltfazilität tätig. Sie ist Preisträgerin des UN Young Activists Award 2022 und des Global Citizen Prize Citizen Award 2023.

Munisa Mubariz ist eine Aktivistin für die Rechte der Frauen und die Zivilgesellschaft in Afghanistan. Bevor die Taliban die Macht in Afghanistan übernahmen, arbeitete Munisa Mubariz als Direktorin für Monitoring und Evaluierung im Finanzministerium des Landes. Nach der Machtübernahme durch die Taliban und dem Verlust grundlegender Rechte auf Bildung, Beschäftigung und Freizügigkeit, gründete Munisa zusammen mit anderen Aktivisten eine starke Frauenbewegung. Die Bewegung organisierte mehrere Demonstrationen in Kabul und in den Provinzen durch und setzte sich durch Medieninterviews, soziale Medien und Proteste in Gebäuden im ganzen Land dafür ein, dass ihre Stimme gegen die Unterdrückung gehört wird. Munisas Kolleginnen und Kollegen in Afghanistan setzen ihren Kampf trotz zahlreicher Sicherheitsprobleme fort.

Tamana Zaryab Paryani ist eine politische Aktivistin und Journalistin, die nach dem Sturz der früheren Regierung in Afghanistan durch die Taliban furchtlos die Herausforderung annahm, Demonstrationen gegen die Taliban anzuführen. Ihre unerschütterliche Entschlossenheit und ihr Engagement für die Sache machten sie zu einer prominenten Figur in der Widerstandsbewegung und stellten eine erhebliche Bedrohung für die Autorität der Taliban dar. Als Reaktion darauf wurde Tamana zusammen mit ihren vier Schwestern fast einen Monat lang inhaftiert, wo sie unvorstellbare Entbehrungen ertragen mussten und von ihren Entführern brutal gefoltert wurden. Trotz des körperlichen und seelischen Traumas, das sie erleiden mussten, bestärkte ihre erschütternde Tortur die Frauen nur in ihrer Entschlossenheit, den Kampf gegen das Unterdrückungsregime der Taliban fortzusetzen.

Tamana lebt derzeit in Deutschland. Nachdem sie in einem fremden Land Zuflucht gesucht hat, nutzt sie ihre Stimme und ihre Plattform, um auf die Notlage ihrer Landsleute und der Frauen in Afghanistan aufmerksam zu machen. Sie setzt sich unermüdlich für die Menschenrechte ein, insbesondere für die Rechte der Frauen, und klärt über die von den Taliban begangenen Gräueltaten auf.

Aydin Sahba Yaqouby ist eine junge Bildungsaktivistin aus Afghanistan, die sich seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 auf verschiedenen Plattformen für das Recht afghanischer Mädchen auf Bildung einsetzt. Aydin hat eng mit dem Malala-Fonds und der UNESCO zusammengearbeitet, um das Recht afghanischer Mädchen auf Bildung zu schützen und zu fördern, und hat für die Online-Publikation des Malala-Fonds, Assembly, geschrieben, um das Bewusstsein für die anhaltende Krise im Land zu schärfen. Aydin hat auch in Zusammenarbeit mit Organisationen wie UNICEF, Education Cannot Wait und Advocates for Afghan Education auf mehreren hochrangig besetzten Veranstaltungen gesprochen und die internationale Gemeinschaft und die politischen Entscheidungsträger aufgefordert, diesem Thema Priorität einzuräumen. Neben ihrer Lobbyarbeit organisiert Aydin auch Online-Kurse für Mädchen in Afghanistan.

