AVISO – Innenminister Karner empfängt slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko

Doorstep mit den Innenministern Gerhard Karner und Ivan Šimko vor dem Arbeitsgespräch im Innenministerium

Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner empfängt am Montag, 26. Juni 2023, seinen slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko im Innenministerium in Wien. Themen sind der eben beschlossene Asyl- und Migrationspakt auf EU-Ebene, die gemeinsamen Grenzraumkontrollen an der slowakisch-österreichischen Grenze, ein Erfahrungsaustausch zu den jeweiligen Polizeieinsätzen in Ungarn sowie die Vorbereitung für das kommende Treffen der Visegrad-Staaten, zu dem auch Österreich eingeladen worden ist.

Wann: 26. Juni 2023, 9:30 Uhr.

Wo: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal.

