Stocker: „SPÖ-Versagen bei Durchführung von Wahlen hält an“

In der burgenländischen Gemeinde Forchtenstein wurde die Bürgermeisterstichwahl vom VfGH aufgehoben

Wien (OTS) - „Das SPÖ-Versagen bei der Durchführung von Wahlen hält an: Nach dem Wahldesaster am SPÖ-Bundesparteitag wurde nun in der burgenländischen Gemeinde Forchtenstein die Bürgermeisterstichwahl vom VfGH aufgehoben, weil die Wahlleiterin und ehemalige SPÖ-Bürgermeisterin versiegelte Akte eigenmächtig geöffnet hat. Die Bevölkerung muss sich auf die Politik verlassen können, die wichtigste Währung dabei ist das Vertrauen. Doch dieses wird seitens der Sozialdemokratie verspielt“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Dass die Wahlakten eigenmächtig geöffnet und diese unverschlossen zur Behörde gebracht werden, zeigt das fehlende Demokratieverständnis in den Reihen der SPÖ. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Handlung und die darauffolgende Aufhebung der Bürgermeisterstichwahl von dem VfGH ist ein klarer Sieg für die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land. Denn: Demokratische Verfassungsregeln gelten für alle. Eine Entschuldigung bei der Bevölkerung und den politischen Mitbewerbern ist wohl das Mindeste“, so Stocker abschließend.

