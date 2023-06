Sommerglück – das erlebst du nur in der Oststeiermark

Unter diesem Titel luden die Verantwortlichen des Tourismusverbandes Oststeiermark Gäste und Presse zu einem gemütlichen Event.

Oststeiermark (OTS) - Präsentiert wurden beim Weingut/Buschenschank Posch in Romatschachen bei Pischelsdorf am Kulm der erstmals gestaltete Buschenschankkalender der gesamten Erlebnisregion Oststeiermark, Besonderheiten der Region mit kulinarischen Genüssen und Veranstaltungen, die es nur in der Oststeiermark zu erleben gibt.

Willkommen geheißen wurden die Gäste bei bestem Wetter, schönster Aussicht und Dixie- & Swingklängen.

Unter den Gästen konnten Vertreter aus der Politik wie Bgm. Herbert Pillhofer oder Landwirtschafskammer Obmann Josef Wumbauer aber auch die steirische Weinkönigin Sophie Friedrich oder "Bauer sucht Frau"-Kandidat Florian Lang begrüßt werden.

Die Vorstellung der einzigartigen Veranstaltungen in der Oststeiermark, wie die STEIERMARK SCHAU, das Huabn Theater auf der Brandlucken oder das Dixie- & Swingfestival in Weiz, fanden ebenso an diesem Abend Platz, wie die Besonderheiten in der Oststeirischen-Städten Hartberg, Gleisdorf und Weiz.

