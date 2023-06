„Europastudio“ über „Ungarn – Prüfstein für die Zukunft der EU“

Am 25. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nie zuvor waren die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der ungarischen Regierung so schlecht wie jetzt. Die EU-Kommission hat milliardenschwere Transferzahlungen an Ungarn wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit eingefroren. Das EU-Parlament hat in einer beispiellosen Resolution die Eignung des Landes für die EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 angezweifelt. Darüber hinaus kritisieren ukrainische Regierungssprecher die fehlende Solidarität mit der Ukraine gegenüber dem russischen Aggressor. Dass Ungarn den NATO-Beitritt Schwedens noch immer nicht gebilligt hat, löst auch Befremden im Westen aus. Welche Politik verfolgt der ungarische Ministerpräsident Orbán langfristig gegenüber der Europäischen Union, und wie sollen sich die EU-Institutionen und die anderen Mitgliedsstaaten gegenüber Ungarn verhalten?

Darüber diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai am Sonntag, dem 25. Juni 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 im „Europastudio“:

Othmar Karas

Erster Vizepräsident des Europaparlaments Brüssel

Ellen Bos

Politikwissenschafterin, Andrássy Universität Budapest

András Inotai

Nationalökonom, ehem. Direktor des Instituts für Weltwirtschaft

an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Ingrid Steiner-Gashi

EU-Korrespondentin „Kurier“, Brüssel

