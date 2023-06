Marienkroner Sushi-Fasten

Die perfekte Verbindung von Genuss und einer erfolgreichen Fastenkur

Mönchhof (OTS) - Marienkrons Philosophie des Fastens ist bereits seit der Neueröffnung 2019 klar mit Genuss verbunden: Fasten als Reduktion, nicht aber als Verzicht auf Wohlgeschmack. Mit diesem Anspruch hat das Expertenteam von Marienkron in Mönchhof im Burgenland ein neues Fasten-Angebot entwickelt, das eine Alternative zu bekannten Fastenformen darstellt. Kühle Speisen für den Sommer sollen ab sofort die Freuden der modernen Kulinarik mit einer bewussten Reduktion kombinieren.

Marienkrons Tradition: „Sich ständig neu erfinden“

Optimal bei sommerlichen Temperaturen: Marienkron setzt mit der neu entwickelten Fastenform des Sushi-Fastens auf die Verwöhnung der Gäste mit Sushi, Maki und Teecocktails. „ Sushi-Fasten soll mehr als nur ein Trend sein, es ist die Fortsetzung der Tradition des Fastens “, erklärt Elke Müller, Geschäftsführerin des Kurhaus Marienkron. „ Wir greifen das – mittlerweile im urbanen Bereich weit verbreitete und beliebte – Sushi-Essen auf und integrieren es in einen Fastenkuraufenthalt. Unsere jährliche Fastenumfrage ergab heuer ein wachsendes Bewusstsein über die positiven gesundheitlichen Auswirkungen des Fastens bei den 18-29-Jährigen. So wollen wir mit dieser neuen Sushi-Fastenform das Fasten für eine jüngere Zielgruppe zum Teil eines gesunden Lifestyles werden lassen “, so Elke Müller über die Neuentwicklung bei Marienkron.

Jahrtausende alte Tradition neu formuliert

Das Marienkroner Küchenteam zeigte sich in Höchstform, um beim neuen Sushi-Fasten die perfekte Balance aus gesunden Ingredienzien und Genuss zu erzielen. Mit der neuen Variante wird eine kreative Verbindung aus der beliebten Anrichtekultur des Sushis und bewährten Fasteninhalten geschaffen. Die Verbindung der Jahrtausende alten Tradition des Fastens mit dem Kulinarik-Lifestyle sorgt für den gewohnt gesundheitsfördernden Effekt des Fastens.

Kühl durch den Sommer

Die Fastenkur ist ein Mix aus dem bisherigen Suppen- und Gemüsefasten in Marienkron sowie hauseigenen vegetarischen Maki- und Nigiri-Kreationen, die für Abwechslung auf den Fasten-Tellern sorgen. Ganz nach Marienkroner Art werden für den japanischen Klassiker fast ausschließlich regionale Produkte verwendet sowie das basische Konzept des Fastens beibehalten. Morgens werden eine schonende, leicht-pikante Reissuppe sowie Fruchtmus als erweiterte Komponente serviert. Zu Mittag werden die Kurgäste mit den neuen Fasten-Sushi-Rollen verwöhnt und abends steht eine intensive klare Gemüsesuppe mit Reisnudeln und Juliennegemüse am Fastenplan.

Entwicklung und Wirksamkeit

Die Ärztliche Leiterin des Kurhaus Marienkron Dr. Ulrike Göschl erläutert: „ Der schöne Vorteil beim Sushi-Fasten ist, dass das Gefühl einer „richtigen“ Mahlzeit nicht ausbleibt. Dadurch fällt unseren Gästen nicht nur die Fastenzeit leichter, sondern auch das Wiedereingliedern in den Alltag nach dem Kuraufenthalt. Das unterstützt die langfristige Förderung des körperlichen Wohlbefindens “. Und sie weiß: „ Für viele Menschen ist die Vorstellung abschreckend, im Sommer mit heißen Suppen und warmen Gemüsemahlzeiten zu fasten. Wer also bei steigenden Temperaturen zu Mittag lieber auf eine kühle Hauptspeise umsatteln möchte, hat ab sofort in Marienkron die Möglichkeit dazu “.

Christina Karner MSc BSc, als Diätologin und Ernährungswissenschafterin im Kurhaus Marienkron tätig, ergänzt: „ Wir brechen mit den Dogmen des Fastens und wollen einen Kuraufenthalt auch für junge Menschen interessant gestalten. Fasten muss nicht immer nur eisernes Durchhalten oder absoluten Verzicht bedeuten. Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das den vollen Geschmack in der Fastenzeit ermöglicht und auch im warmen Sommer eine großartige Alternative bietet. Da Fasten und die neue hauseigene Sushi-Fasten-Kreation immer auf dem Weglassen von tierischem Eiweiß beruhen, kommt zum Reinigungsprozess noch ein antientzündlicher Effekt hinzu, was besonders für Rheuma-Patienten hilfreich ist und Schmerzen lindert “.

Marienkron Küchenchef Patrick Posch über die Entwicklung des Sushi-Fastens: „ Damit wir dem basischen Ansatz des Fastens treu bleiben, ohne aber den Sushi-Geschmack zu verfälschen, werden Rüben und Karotten anstelle von Fisch in einer schmackhaften Marinade pochiert oder auch geräuchert. Für eine möglichst regionale Herkunft verwenden wir Gemüse sowie Bioreis aus dem Seewinkel “.

Zusammengefasst: Das neuinterpretierte Fastenkonzept in Marienkron soll begeistern und den Zugang zum gesundheitsfördernden Fasten – auch für die jüngere Zielgruppe – schmackhaft machen. Für ein gelungenes Rundum-Paket kann das Sushi-Fasten mit einem der Yoga-Retreats oder dem Besuch der KULTUR.Genuss Reihe in Marienkron (z.B. Lesung von Karl Markovics am 5.8.2023) kombiniert werden.

Weitere Informationen unter Sushi-Fasten - Marienkron - Marienkron

