Jugendkonferenz: Junge Menschen diskutierten ihre Ideen mit der Politik

Mit dem heutigen Dialog von Jugendlichen mit Staatssekretärin Plakolm und den Jugendlandesrät*innen wurde die 4. Österreichische Jugendkonferenz gebührend abgeschlossen.

Wien (OTS) - „Politik für Jugendliche kann nur mit Jugendlichen funktionieren“, betonte Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), beim Abschluss der dreitägigen Jugendkonferenz in Salzburg. Rund 70 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren aus ganz Österreich und Südtirol traten heute mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und den Jugendlandesrät*innen in den Dialog. Sie diskutierten Maßnahmen zur Umsetzung der Youth Goals in den Bundesländern und wie sich Jugendliche in der Politik stärker beteiligen können. Der Austausch war gemeinsamer Programmpunkt der Jugendkonferenz und der Konferenz der Jugendlandesrät*innen. Neben Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm nahmen die Jugendlandesrät*innen Marlene Svazek (Salzburg), Sara Schaar (Kärnten), Christoph Wiederkehr (Wien), Daniela Winkler (Burgenland) und Astrid Mair (Tirol) am heutigen Dialog mit den jungen Menschen teil.

Vielfältige Ideen junger Menschen

„Die Jugendkonferenz hat wieder einmal gezeigt: Junge Menschen haben viele Ideen und wollen ihre Lebenswelt mitgestalten“, betont BJV-Vorsitzende Sabrina Prochaska. Die Vorschläge der Jugendlichen reichten von Jugendausschüssen in allen Gemeinden über mehr jugendgerechte Informationen zu politischen Prozessen bis zu mehr Begrünung im öffentlichen Raum und barrierefreier nachhaltiger Mobilität. Von Seiten der Politik war man beeindruckt vom Wissen und Engagement der Jugendlichen und es wurde weiterer Austausch in Aussicht gestellt.

„Politik darf nicht über die Köpfe von Kindern und Jugendlichen hinweg entschieden werden, das gilt von der Gemeinde bis zur EU-Ebene. Deshalb veranstalten wir jährlich die Österreichische Jugendkonferenz, damit junge Menschen ihre Anliegen direkt mit Politiker*innen diskutieren können. Als Bundesjugendvertretung werden wir uns dafür einsetzen, dass die heute diskutierten Vorschläge nicht in einer Schublade verschwinden, sondern die Politik sie ernstnimmt und umsetzt“, sagt Prochaska.

Abschluss der 9. Beteiligungsrunde des EU-Jugenddialogs



Die 4. Österreichische Jugendkonferenz ist der krönende Abschluss der 9. Beteiligungsrunde des EU-Jugenddialogs in Österreich. Der EU-Jugenddialog ist ein EU-weiter Prozess, der jungen Menschen Beteiligung von lokaler bis zur europäischen Ebene ermöglicht und widmet sich unterschiedlichen Schwerpunkten. In den letzten 18 Monaten haben sich rund 2.000 junge Menschen aus Österreich auf Basis der Youth Goals #3 und #10 an der Entwicklung von Forderungen und Ideen für ein nachhaltiges und inklusives Europa beteiligt. Neben zwei Jugendkonferenzen gab es in der 9. Beteiligungsrunde auch eine österreichweite Jugendbefragung mit rund 1.500 Teilnehmenden und 16 Gesprächsrunden mit Gruppen junger Menschen.

„Die Ergebnisse der 9. Beteiligungsrunde des Jugenddialogs sind ein klares Signal, dass junge Menschen in Österreich und Europa gehört werden wollen und ihre Stimme einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren und inklusiven Gesellschaft leistet. Diese Motivation muss im Sinne der Generationengerechtigkeit von der Politik auf allen Ebenen aufgenommen werden“, erklärt BJV-Vorsitzende Prochaska.

Organisiert wurde die 4. Österreichische Jugendkonferenz von der Koordinierungsstelle EU-Jugenddialog in der Bundesjugendvertretung, gemeinsam mit den Landesjugendreferaten, allen voran das Landesjugendreferat Salzburg, und dem Bundeskanzleramt und wurde von der Europäischen Union kofinanziert.

Link: www.jugenddialog.at

