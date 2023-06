SPÖ-Termine von 26. Juni bis 2. Juli 2023

MONTAG 26. Juni 2023:



18.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures nimmt am Medienheurigen des Parlaments teil. Nähere Informationen unter: https://tinyurl.com/5d5jpznw. (Weingut am Reisenberg, Oberer Reisenbergweg 15, 1190 Wien).



DIENSTAG, 27. Juni 2023:



16.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und Kovar & Partners laden zur Studien¬präsentation der aktuellen Arena Analyse „Chancen in Sicht“ ins Österreichische Parlament. Nähere Informationen unter: https://tinyurl.com/mtmy3s2m. (Parlament, Elise Richter Lokal 2).



MITTWOCH, 28. Juni 2023:



SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 28. bis 30. Juni 2023 am Plenum der European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) in Straßburg teil, bei dem sie die Parlamentarische Versammlung des Europarats vertritt.



DONNERSTAG, 29. Juni 2023:



9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesratssaal).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Marci Shore (Associate Professor at the Department of History at Yale University) und Dessy Gavrilova (Vienna-based Bulgarian cultural entrepreneur, curator, cultural consultant, and drama author) zum Thema „Guilty Perpetrators, responsible victims - Can whole nations be judged when their leaders go to war?” statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter: https://tinyurl.com/2dzvspry. (Bruno-Kreisky-Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



