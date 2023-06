Biathleten zum Teambuilding bei Spezialeinheit

Das österreichische Biathlon Nationalteam trainierte in den vergangenen Tagen mit den Elitesoldaten des Bundesheeres und konnte dabei wertvolle Erfahrungen sammeln.

Wien (OTS) - Von 19. bis 23. Juni 2023 fand in Wiener Neustadt ein Trainingskurs für Biathletinnen und Biathleten des Bundesheeres und des Bundesministeriums für Finanzen statt. Dabei wurden die Heeressportlerinnen- und Sportler und ihre Teamkameraden vom Zoll an drei Tagen von erfahrenen Ausbildern des Jagdkommandos, der Eliteeinheit des Österreichischen Bundesheeres betreut und gefordert. Neben einem speziellen Einsatzschießtraining stand zum Abschluss ein Teambuildingparcours für die Leistungssportlerinnen und Sportler am Programm.

Das Ziel des Trainingskurses und des damit einhergehenden Wissenstransfers war es, die Schießfertigkeiten der Biathletinnen und Biathleten unter erschwerten Bedingungen zu verbessern und ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit zu steigern. Beim abschließenden Teambuildingparcours stellten sich die Athletinnen und Athleten einer Vielzahl an Herausforderungen: verschiedene Hindernisse wurden überwunden, Lasten getragen, eine Abseilstation bewältigt, Gewässer durchquert und kognitiv herausfordernde Aufgaben gelöst. Der Fokus lag auf der Zusammenarbeit im Team, dem Meistern verschiedener Challenges und der Stärkung des Teamgefüges.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte am Abschlusstag den Trainingskurs, um sich persönlich von den Leistungen des Nationalteams zu überzeugen. Die Ministerin betonte die Bedeutung des Sports: “Sport ist nicht nur ein wichtiger Faktor für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Soldatinnen und Soldaten, sondern auch ein hervorragendes Mittel, um die Kameradschaft, den Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft zu fördern. Ich bin stolz auf unsere Biathleten und Biathletinnen und danke unserem Jagdkommando für die Durchführung dieses großartigen Trainingskurses.“

Dieser Trainingskurs ist eine der vielfältigen Maßnahmen, durch die das Bundesheer den österreichischen Spitzensport fördert. „Die Tage beim Jagdkommando waren intensiv, lehrreich, und herausfordernd. Die Soldaten haben sich ein tolles Programm für uns überlegt. Es war für mich und die ganze Gruppe eine wirkliche Bereicherung“ sagte Zugsführer Lisa Hauser. Über das Heeressportzentrum mit seinen zehn Heeresleistungssportzentren wird seit 1962 der österreichische Leistungssport unterstützt. Derzeit sind jährlich circa 490 Personen Teil des Spitzensport-Förderprogramms des Bundesheeres, das regelmäßig Topathletinnen- und Athleten hervorbringt, die für Österreich bei Weltcups, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen Spitzenplatzierungen erzielen.



