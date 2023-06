Austrian Trustmark Awards 2023: Bluvion, Humanic und RS Group ausgezeichnet

Verleihung der begehrten TMA Awards in drei Kategorien erfolgte gestern im Rahmen des eCommerce Day in Wien. Als Schirmherr fungiert erstmals Hermes Logistik.

Wien (OTS) - Der österreichische Handelsverband hat gestern beim eCommerce Day in der Ariana Seestadt in Wien die Trustmark Austria Awards 2023 vergeben. Die TMA Awards – eines der Highlights des wichtigsten heimischen Onlinehandelsevents – zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer eCommerce- und Omnichannel-Lösungen in drei Kategorien aus. Sie wurden von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will und Patrick Schabhüttl von Hermes Logistik – Schirmherr der TMA Awards – verliehen.

Gewinner in der Kategorie "Best B2B Online-Shop": at.rs-online.com

Den Titel als bester Online-Shop im B2B-Bereich (Business to Business) holte heuer at.rs-online.com. Der Gewinner in dieser Kategorie überzeugte mit einer übersichtlichen Website sowie vielen serviceorientierten Lösungsansätzen. Zudem gibt es auf der Seite ein eigenes Wissensportal sowie ein "DesignSpark" – eine Online-Community für Ingenieure und Techniker:innen.

"Die Auszeichnung mit dem Austrian Trustmark Award 2023 freut uns sehr. Ein Distributor kann sich heute nicht mehr allein über die Produktauswahl definieren, sondern muss sich als lösungsgetriebenes Unternehmen aufstellen. Daher führen wir kontinuierlich intensive Untersuchungen des Online-Nutzerverhaltens durch. Die vielfältigen Ergebnisse ermöglichen RS ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse und -Erwartungen. Diese Bedürfnisse leiten uns bei der Optimierung unserer Angebote an. Es ist schön zu sehen, dass diese Initiativen in einer Fachöffentlichkeit Anerkennung finden", so Rudolf Koch, RS Country Manager Austria, Switzerland, Slovenia.

Gewinner in der Kategorie "Best KMU Online-Shop": www.bluvion.com

Der Vorarlberger Naturkosmetik-Shop Bluvion sicherte sich den Trustmark Award in der KMU-Kategorie, die innovative kleine und mittelständische Onlinehändler vor den Vorhang holen soll. Bluvion konnte die Jury unter anderem mit hochwertigen Produktbildern und einer informativen Seite, auf der man sich schnell einen Überblick über die Produkte verschaffen kann, überzeugen. Zudem ist auf der Website ein Naturkosmetik-Blog zu finden, der Tipps zur richten Anwendung der Produkte gibt.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als bester Online-Shop in der Kategorie KMU. Als familiengeführte Manufaktur hochwertiger Naturkosmetik möchten wir auch online ein optimales Einkaufserlebnis bieten und die Qualität unserer Hautpflege widerspiegeln. Unser Webshop soll kein Wühltisch sein, sondern vielmehr eine kleine, feine Online-Boutique, in der online Shopping Spaß macht. Bei uns geht’s um Qualität. Das leben wir nicht nur in der Manufaktur und bei der Beratung vor Ort, per E-Mail oder am Telefon, das leben wir auch in unserem Webshop. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass wir’s richtig machen", sagt Monika Hofer, Gründerin von Bluvion.

Gewinner in der Kategorie "Best B2C Online-Shop": www.humanic.net

Humanic – heuer bereits das zweite Mal Gewinner in der Kategorie bester B2C Online-Shop (Business to Consumer) – überzeugte die Jury mit maximaler Flexibilität beim Einkauf, einer 3D-Fußvermessung sowie einem Online-Größenberater. Außerdem verfügt der Humanic-Webshop über eine praktische mouse-over-Funktion sowie die Möglichkeit zur Ratenzahlung.

"Einen so anerkannten Preis wie den Trustmark Austria Award zu gewinnen, das bewegt viel! Wir alle wissen, wie viel Engagement dafür im Hintergrund Tag für Tag nötig ist. Diese besondere Auszeichnung ist Wertschätzung für unsere Leistung im Team und bestätigt uns darin, als österreichischer Schuhhändler unsere Omnichannel-Strategie weiter zu verfolgen. Um online eine noch größere Marken- und Produktvielfalt bieten zu können, haben wir www.humanic.net zum Marktplatz erweitert. Wir sind dankbar, wir machen weiter“, freuten sich Carina Urban-Dasgupta, Head of Webshop und Michael Bermadinger, CDO der Leder & Schuh AG mit den Marken HUMANIC und Shoe4You.

Handelsverband & Hermes Logistik gratulieren herzlich

"Das eCommerce Gütesiegel ‚Trustmark Austria‘ des Handelsverbandes steht für Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Es stellt für die Konsument:innen eine Orientierungshilfe dar, um auf einen Blick vertrauenswürdige Anbieter im Web erkennen zu können. Das Gütesiegel trägt somit zu mehr Transparenz, Sicherheit und Fairness im digitalen Shopping bei", erklärt Rainer Will. "Die drei Sieger wurden unter allen Trägern eines gültigen Trustmark Austria eCommerce-Gütesiegels auf Basis von acht objektiven Kriterien von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Wir gratulieren herzlich."

"Die Auszeichnung des Handelsverbandes geht an jene Trustmark Austria-Träger, die in puncto Qualität, Transparenz, Professionalität und Sicherheit bereit sind, die Extrameile zu gehen. Diese Anstrengungen für die österreichischen Konsument:innen unterstützt Hermes Logistik sehr gerne. Herzliche Gratulation den drei Gewinnern", so Patrick Schabhüttl abschließend.

Über die Trustmark Austria Awards

Der Handelsverband verleiht einmal jährlich im Rahmen des eCommerce Day die Austrian Trustmark Awards für ausgezeichnete Leistungen hinsichtlich Konsumentenfreundlichkeit. Vergeben wird der Award in den drei Kategorien Best B2B Online-Shop, Best KMU Online-Shop und Best B2C Online-Shop. Ein besonderer Dank gilt den Jurymitgliedern Dr. Johannes Barbist, Partner und Rechtsanwalt bei Binder Grösswang Rechtsanwälte, Jessice Hettich, eCommerce Consultant bei Best IT sowie Dr. Simon Eder, Geschäftsführer und Schlichter bei der Verbraucherschlichtung Austria.

Mehr Informationen auf www.trustmark-austria.at

