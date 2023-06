SPÖ-Herr: Staat muss Vorreiter beim Klimaschutz werden

Herausforderung durch die Klimakrise ist zu groß, um sie dem Markt zu überlassen

Wien (OTS/SK) - Angesichts der kürzlich veröffentlichten AK-Studie zu öffentlichen Investitionen für den Klimaschutz fordert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr die Bundesregierung auf, endlich mutige Schritte in dem Bereich zu setzen: „Große öffentliche Investitionen sind eine Grundvoraussetzung im Kampf gegen die Klimakrise und für eine erfolgreiche sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft!“, so Herr gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Laut Studie bräuchte es für den klimaneutralen Umbau des öffentlichen Kapitalstocks bis 2030 rund 37 Mrd. Euro an Mehrinvestitionen, mit weiteren 50 Mrd. Euro könnte man Vorreiter in der Energie-, Klima- und Mobilitätswende werden. „Der Kampf gegen die Klimakrise und für die Zukunft unseres Planeten ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen“, betont die SPÖ-Abgeordnete und erklärt: „Der Staat hat unglaubliche Möglichkeiten in den Bereichen Beschaffung und Investitionen.“ Konkret fordert Herr von der Regierung einen massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und eine große Sanierungsoffensive.

Herr setzt sich bereits länger für einen „Green New Deal“ mit massiven staatlichen Investitionen und Beschäftigungsgarantien ein. Mit einem strategischen Staats- und Transformationsfonds soll angesichts der drängenden Herausforderungen die Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingen und gleichzeitig zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit großen Investitionen in Sanierungen und den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel könnten Jobs geschaffen und gleichzeitig wichtige Schritte im Kampf gegen die Klimakrise gesetzt werden. „Das Teuerste wäre, wenn wir nichts machen“, unterstreicht die SPÖ-Umweltsprecherin außerdem und verweist in dem Zusammenhang auch auf die drohenden Milliarden-Strafzahlungen bei Nichterreichung der CO2-Emissionszielen. „Die öffentliche Hand hat einen unglaublich großen Hebel mit den öffentlichen Beschaffungen und Investitionen. Jetzt geht es darum, den auch zu nutzen und die Ausgaben nachhaltig zu gestalten, dass sie allen zugutekommen. Der Staat muss Vorreiter im Klimaschutz werden und den raschen Öffi-Ausbau und eine Sanierungsoffensive auf Schiene bringen“, so Herr abschließend. (Schluss) sr/lp

