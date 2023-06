Neue Vorsitzende und Stellvertreter_innen bei konstituierender ÖH-Bundesvertretungssitzung gewählt.

Nina Mathies, Sarah Rossmann und Simon Neuhold sind das neue Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft

Wien (OTS) - Heute Vormittag fand die konstituierende Sitzung der neugewählten Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft statt. Hier wurden Nina Mathies vom Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ), Sarah Rossmann von den Grünen und Alternativen Studierenden (GRAS) und Simon Neuhold vom Kommunistischen Student_innenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) gewählt.

32 von 54 abgegebenen Stimmen entfielen auf Nina Mathies, 32 auf Sarah Rossmann und 36 auf Simon Neuhold.

Das neue Team nimmt seine Arbeit am 1. Juli auf. “Wir gratulieren dem frisch gewählten Vorsitzteam und wünschen ihnen alles Gute, um in den kommenden zwei Jahren weiterhin eine laute und kritische Stimme für die Studierenden zu sein!”, so das scheidende Vorsitzteam bestehend aus Keya Baier, Sara Velić und Boryana Badinska.

