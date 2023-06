AVISO: Beschäftigte der Elementarpädagogik in Wien machen weiter Druck

Bisherige Ergebnisse unzureichend – Öffentliche Aktion am 27.6. in Wien

Wien (OTS) - Die Beschäftigten der Wiener Kinderbildungseinrichtungen machten mit Unterstützung der Gewerkschaften GPA, vida und younion_Die Daseinsgewerkschaft in öffentlichen Betriebsversammlungen und Protestaktionen im Oktober 2021 und März 2022, an denen sich Tausende beteiligten, auf die angespannte und unzumutbare Arbeitssituation aufmerksam und gingen mit einem konkreten Forderungsprogramm an die Öffentlichkeit.

Trotz Gesprächen und einem „Reformdialog Elementarbildung“, der leider ohne kontinuierliche Einbindung der Beschäftigten erfolgte, fehlt bislang die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, konkrete Verbesserungen verbindlich stufenweise umzusetzen.

Die Betriebsrät:innen und Personalverterter:innen der Wiener Kinderbildungseinrichtungen berichten im Rahmen einer öffentlichen Aktion über den aktuellen Diskussionsstand und kündigen weitere Aktionen an! Dazu laden wir die Vertreter:innen der Medien herzlich ein

Zeit: Dienstag, 27. Juni 2023, 10 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien

